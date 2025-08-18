Espana agencias

El Covirán inicia pretemporada con los reconocimientos médicos a una plantilla renovada

Tras permanecer trece años bajo la dirección técnica de Pablo Pin, el club granadino afronta este ciclo con Ramón Díaz al frente y nuevos refuerzos de varias nacionalidades, aún pendientes del cierre definitivo del plantel para la próxima temporada

Por Newsroom Infobae

Guardar

Granada, 18 ago (EFE).- El Covirán Granada comenzó este lunes con los habituales reconocimientos médicos la pretemporada de su cuarta campaña consecutiva en la Liga Endesa, con una plantilla renovada que aún está por completar.

El equipo granadino descendió el pasado curso a la Primera FEB, pero ha sido recuperado por la ACB para participar de nuevo en la máxima categoría como mejor descendido al no haber tramitado su inscripción el Baloncesto Sevilla.

El club presidido por Óscar Fernández-Arenas ha montado en tiempo récord una plantilla para la Liga Endesa que este lunes ya ha iniciado su pretemporada, un mes y medio antes del inicio de forma oficial del nuevo curso.

La principal novedad del Covirán Granada está en el banquillo con la presencia del técnico local Ramón Díaz, sustituto de un Pablo Pin que es el nuevo entrenador ayudante del Baskonia tras haber permanecido trece temporadas al frente del equipo granadino.

Los rojinegros han iniciado su pretemporada con la plantilla aún por cerrar, ya que buscan en el mercado a un escolta estadounidense que pueda ser determinante en el equipo para completar el plantel.

Díaz no va a poder contar en las primeras semanas de pretemporada con tres jugadores que van a disputar el próximo Eurobasket con sus respectivas selecciones nacionales: el finlandés Elias Valtonen, el montenegrino Jovan Kljacic y el georgiano Beqa Burjanadze.

Además de Valtonen, siguen de la pasada campaña en el equipo el francés Jonathan Rousselle, Iván Aurrecoechea y Pere Tomás, mientras que se han incorporado al equipo, junto a Kljacic y Burjanadze, Edu Durán, el sierraleonés Babatunde Olumuyiwa, los estadounidenses Zach Hankins y Micah Speight, el bahameño Travis Munning y el croata Luka Bozic. EFE

jag/cc/og

Temas Relacionados

Covirán GranadaLiga EndesaACBÓscar Fernández-ArenasRamón DíazGranadaSan Pablo SevillaPretemporadaPlantilla renovadaEurobasketEFE

Últimas Noticias

La Xunta activará ayudas para afectados por los incendios la próxima semana

Infobae

Montero dice que seguirá en la "doble tarea" de vicepresidenta y candidata andaluza

Infobae

Temas del día de EFE España del lunes 18 de agosto de 2025 (13:30 horas)

Infobae

El manifiesto por los derechos de autor ante la IA recogido en una iniciativa de Sumar

Infobae

Unas 250.000 hectáreas arden este año:138.000 hasta el día 10 y 100.000 más desde entonces

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las tres razas

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

El tiktoker Peldanyos encuentra el nombre para “esa gente que usa ChatGPT para todo”: “Me parece brutal”

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este martes

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 18 agosto

Las empresas que no permitan la ‘pausa para el café’ se enfrentan a multas de hasta 7.500 euros: es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores

Un inventor con 150 patentes internacionales se jubila en situación de precariedad por una mala última decisión: “Me quedan 900 euros para vivir”

Un arrendador tendrá que pagar 12.000 euros a un inquilino y se juega una multa de 15.000 por cobrarle más de lo debido: “No sabía las consecuencias”

DEPORTES

Alcaraz, preparado para una nueva

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami