El Covirán inicia pretemporada con los reconocimientos médicos a una plantilla renovada

Granada, 18 ago (EFE).- El Covirán Granada comenzó este lunes con los habituales reconocimientos médicos la pretemporada de su cuarta campaña consecutiva en la Liga Endesa, con una plantilla renovada que aún está por completar.

El equipo granadino descendió el pasado curso a la Primera FEB, pero ha sido recuperado por la ACB para participar de nuevo en la máxima categoría como mejor descendido al no haber tramitado su inscripción el Baloncesto Sevilla.

El club presidido por Óscar Fernández-Arenas ha montado en tiempo récord una plantilla para la Liga Endesa que este lunes ya ha iniciado su pretemporada, un mes y medio antes del inicio de forma oficial del nuevo curso.

La principal novedad del Covirán Granada está en el banquillo con la presencia del técnico local Ramón Díaz, sustituto de un Pablo Pin que es el nuevo entrenador ayudante del Baskonia tras haber permanecido trece temporadas al frente del equipo granadino.

Los rojinegros han iniciado su pretemporada con la plantilla aún por cerrar, ya que buscan en el mercado a un escolta estadounidense que pueda ser determinante en el equipo para completar el plantel.

Díaz no va a poder contar en las primeras semanas de pretemporada con tres jugadores que van a disputar el próximo Eurobasket con sus respectivas selecciones nacionales: el finlandés Elias Valtonen, el montenegrino Jovan Kljacic y el georgiano Beqa Burjanadze.

Además de Valtonen, siguen de la pasada campaña en el equipo el francés Jonathan Rousselle, Iván Aurrecoechea y Pere Tomás, mientras que se han incorporado al equipo, junto a Kljacic y Burjanadze, Edu Durán, el sierraleonés Babatunde Olumuyiwa, los estadounidenses Zach Hankins y Micah Speight, el bahameño Travis Munning y el croata Luka Bozic. EFE

jag/cc/og