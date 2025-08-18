Espana agencias

Clavijo propone a Sánchez un decreto ley que incluya la agenda canaria pendiente

Arrecife (Lanzarote), 18 ago (EFE).- El presidente canario, Fernando Clavijo, ha propuesto este lunes a Pedro Sánchez, elaborar un decreto ley que incluya los asuntos pendientes de la agenda canaria que permitió su investidura como presidente del Gobierno, entre ellas la reconstrucción de la isla de La Palma y la bonificaión del 60 % del IRPF.

Tras una reunión entre ambos que ha durado algo más de una hora, Sánchez se ha comprometido a estudiar esta propuesta de normativa específica, que elaboraría el equipo de Clavijo y que incluiría los asuntos que Coalición Canaria (CC) puso sobre la mesa para apoyarle.

Entre estas cuestiones figura la reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción volcánica, la bonificación del 60 % del IRPF o poder utilizar remanentes de Tesorería. EFE

