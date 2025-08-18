Boston River y Liverpool se quedan momentáneamente con la cima del Torneo Clausura

Montevideo, 17 ago (EFE).- Boston River y Liverpool aprovecharon la pérdida de puntos de dos de los tres equipos que lideraban el Torneo Clausura uruguayo y con sus victorias ascendieron provisionalmente a la cima, a la espera de los partidos de este lunes.

Boston River, dirigido por Jadson Viera, alcanzó 7 puntos al derrotar a Peñarol por 2-1 el viernes con goles de Guillermo López y Agustín Albarracín.

La misma renta tiene Liverpool, que un día después derrotó por idéntico resultado a Montevideo Wanderers con doblete del atacante Abel Hernández.

Con la mirada puesta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing, Peñarol jugó su partido con un once alternativo que no pudo sostener el invicto.

Tampoco lo conservó el Racing uruguayo, que este domingo perdió en su casa por 0-1 ante Defensor Sporting con un tanto sobre el final de Agustín Agazzi.

Cerro Largo buscará este lunes derrotar a Danubio y enlazar tres triunfos que lo convertirían en el único líder del Clausura, o al menos igualar la línea de Boston River y Liverpool.

Nacional recuperó la sonrisa tras la dura derrota sufrida una semana atrás en el Clásico y no solo volvió a la victoria, sino que también recuperó seis puntos de renta en la Tabla Anual acumulada, que otorga a su ganador ventaja deportiva en las finales de la Liga Uruguaya.

El Tricolor se impuso por 3-1 con anotaciones del exdelantero de Valencia, Celta de Vigo y Cádiz Maximiliano Gómez, del centrocampista Christian Oliva y de Juan Cruz de los Santos.

Si bien los dirigidos por Pablo Peirano ganaron su segundo partido, acumulan en este momento tres puntos por una sanción que los llevó a comenzar el Clausura con un saldo negativo de 3 puntos.

Juventud derrotó por 2-1 a Miramar Misiones, Cerro venció por 0-2 a Plaza Colonia y Montevideo City Torque se impuso por 0-2 a River Plate. EFE