Bomberos alemanes llegarán esta noche a Extremadura para combatir el incendio de Jarilla

Mérida, 18 ago (EFE).- Los 66 bomberos forestales procedentes de Alemania para combatir el incendio forestal de Jarilla (Cáceres), que ya ha asolado 13.000 hectáreas, llegarán a última hora de este lunes al municipio de Aldeanueva del Camino, a unos 20 kilómetros de la zona del citado incendio, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura.

El destacamento alemán se ubicará en dependencias municipales de la citada localidad cacereña, que también ha previsto una zona para el estacionamiento de los 21 vehículos que acompañan a estos bomberos.

La ayuda de efectivos alemanes al incendio forestal de Jarilla, que cumple una semana desde que se iniciara el fuego, y a la que este martes se sumará la llegada de un helicóptero procedente de Eslovaquia, se enmarca en la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM).

De hecho, España ha aceptado también el ofrecimiento de Países Bajos, Francia e Italia para sumarse a la lucha contra los incendios que asolan el país y que se suman a los despliegues de medios civiles y militares españoles. EFE