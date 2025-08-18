Espana agencias

Bomberos alemanes llegarán esta noche a Extremadura para combatir el incendio de Jarilla

Por Newsroom Infobae

Guardar

Mérida, 18 ago (EFE).- Los 66 bomberos forestales procedentes de Alemania para combatir el incendio forestal de Jarilla (Cáceres), que ya ha asolado 13.000 hectáreas, llegarán a última hora de este lunes al municipio de Aldeanueva del Camino, a unos 20 kilómetros de la zona del citado incendio, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura.

El destacamento alemán se ubicará en dependencias municipales de la citada localidad cacereña, que también ha previsto una zona para el estacionamiento de los 21 vehículos que acompañan a estos bomberos.

La ayuda de efectivos alemanes al incendio forestal de Jarilla, que cumple una semana desde que se iniciara el fuego, y a la que este martes se sumará la llegada de un helicóptero procedente de Eslovaquia, se enmarca en la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM).

De hecho, España ha aceptado también el ofrecimiento de Países Bajos, Francia e Italia para sumarse a la lucha contra los incendios que asolan el país y que se suman a los despliegues de medios civiles y militares españoles. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Descubren en tubos volcánicos cuatro nuevas especies de algas endémicas de El Hierro

Infobae

Suspendida de manera definitiva la alta velocidad entre Madrid y Galicia este lunes

El fuego en el noroeste de España obliga a mantener cerrado todo el lunes el enlace ferroviario más rápido entre ambas regiones, mientras los operadores despliegan opciones alternativas ante la gravedad de la situación y la persistencia de las llamas

Infobae

Robles: "Donde tengamos un militar, la población va a estar más segura"

La responsable del área de Defensa destacó la actuación de la Legión y la UME ante catástrofes recientes, subrayando que la presencia militar eleva la confianza ciudadana durante situaciones críticas mientras se galardonaba a efectivos por su labor en Valencia

Infobae

Alcaraz y Sinner llevan su rivalidad al dobles mixto de Nueva York con 1 millón en juego

Infobae

Tailandia aceptará criptomonedas a extranjeros en plan piloto para impulsar el turismo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las tres razas

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

El tiktoker Peldanyos encuentra el nombre para “esa gente que usa ChatGPT para todo”: “Me parece brutal”

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 18 agosto

Este es el precio de la luz en España para este martes

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 18 agosto

Las empresas que no permitan la ‘pausa para el café’ se enfrentan a multas de hasta 7.500 euros: es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores

Un inventor con 150 patentes internacionales se jubila en situación de precariedad por una mala última decisión: “Me quedan 900 euros para vivir”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”