Sumar califica de "fiasco" la reunión entre Estados Unidos y Rusia: "Ni de Putin ni de Trump vendrá la paz"

Por Newsroom Infobae

Movimiento Sumar ha calificado de "fiasco" la reunión mantenida entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, en Anchorage (Alaska) y considera que la "paz" no vendrá de la mano de ninguno de estos mandatarios.

"Esta reunión fallida demuestra que sin el consenso multilateral, que sin el respeto del derecho internacional el único resultado es el espectáculo de la impunidad", ha señalado la formación a través de un comunicado.

En este sentido, Sumar ha alertado de que no habrá cese del fuego en Ucrania, que acabe con la matanza de la invasión rusa para iniciar el largo camino de unas negociaciones que traigan seguridad colectiva a Europa y garanticen la autodeterminación del pueblo ucraniano.

La formación política también ha criticado que en la reunión no se ha dedicado "ni una palabra sobre el genocidio de Netanyahu contra el pueblo palestino". "Nada, sobre nada, más allá de las sonrisas hipócritas de los protagonistas", ha criticado.

Para Sumar, las tres horas y media de conversaciones entre las delegaciones de Trump y Putin han sido "un espejo de la parálisis" a las que han llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la utilización del veto. "Solo queda la melancolía de cuando el mundo se podía dividir entre los intereses de Washington y Moscú", ha apuntado.

Con todo, el partido considera que solo la renovación del sistema multilateral, la reforma de Naciones Unidas pueden permitir una gobernanza mundial basada en el derecho internacional en la que "el débil no tenga que someterse al poderoso".

"Ni de Putin ni de Trump vendrá la paz, por mucho que el segundo quiera un Nobel de la Paz que ya ha solicitado para él Netanyahu", ha advertido Sumar.

Por ello, cree que la Unión Europea debe actuar en consecuencia y desarrollar una política exterior multilateral independiente, que defienda los derechos humanos y el derecho internacional en el mundo.

