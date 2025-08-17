Sare reprocha que se intenten "criminalizar" proclamas "legítimas" como la "vuelta a casa" de los presos de ETA

Sare ha celebrado este sábado, último día de la Aste Nagusia donostiarra, su tradicional manifestación a favor de la "vuelta a casa" de los presos de ETA, y ha criticado que se intenten "criminalizar" sus proclamas, que considera "legítimas, legales y democráticas".

La marcha de la red ciudadana, a la que han acudido varios cientos de personas, ha partido a las 12.30 horas del Boulevard de San Sebastián con el lema: "presos vascos, huidos y deportados, a casa". Antes, el portavoz de Sare Beñat Uribe-Etxeberria ha asegurado que últimanente están "sufriendo de forma violenta las campañas de criminalización que llegan por parte de algunos responsables políticos y de algunos partidos hacia nuestras reivindicaciones".

"Desde algunos partidos y lobbies se percibe el deseo de criminalizar proclamas legítimas, legales y democráticas. Nosotros seguiremos en lo nuestro. Por la vía de la resolución, seguiremos trabajando en la consecución de una paz que nos permita dar el salto a los escenarios de convivencia", ha señalado.

A su juicio, para conseguir llegar a "escenarios de convivencia, será imprescindible que todos los presos y presas, refugiadas y deportadas vascas estén en casa".

Uribe-Etxeberria ha admitido que se ha avanzado en el tema de los presos y ahora solo hay encarcelados 110, de los que 50 lo hacen en régimen cerrado. En concreto, de los 43 presos guipuzcoanos, ha explicado que 18 siguen cumpliendo sus penas en régimen cerrado.

Además, ha recordado que el cambio legislativo "que ha provocado en el cómputo de las sanciones francesas" ha favorecido a los reclusos. No obstante, ha asegurado que todavía queda "mucho que avanzar en el tema de la vuelta a casa de las presas, refugiadas y deportadas vascas". En esta línea, ha abogado por acabar con las leyes y políticas penitenciarias "de excepción".