Acvot y Plataforma 17A conmemoran en Barcelona los 8 años de los atentados en La Rambla

Representantes de la Asociación catalana de víctimas de atentados terroristas (Acvot) y de la Plataforma 17 de Agosto han realizado este domingo a mediodía un acto conmemorativo por los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils (Tarragona), que ha ido seguido de una ofrenda floral y un minuto de silencio con la participación de decenas de víctimas, miembros de las asociaciones y cuerpos de seguridad.

A este acto, junto a la fuente de Canaletes de La Rambla, también han asistido el PP, reprentado por su líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y Vox, con el diputado del Congreso Juanjo Aizcorbe, el diputado del Parlament Joan Garriga y el líder municipal en Barcelona, Gonzalo de Oro.

En la confluencia de La Rambla con la plaza Catalunya se ha colocado una pancarta con la leyenda 'Por la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Nunca os olvidaresmos' junto a las ofrendas florales.

ACVOT PIDE UNA LEY DE VÍCTIMAS

El representante de Acvot, José Vargas, ha declarado a los periodistas que las instituciones deben impular una ley autonómica de víctimas del terrorismo, y ha añadido que a los políticos "parece que les da urticaria" oír hablar de este tema.

Vargas ha destacado que ahora mismo "afortunadamente" las ayudas para víctimas del terrorismo están llegando, tanto en forma de indemnizaciones como de apoyo psicológico.

La representante de la Plataforma 17 de Agosto, Alicia Romero, ha pedido recordar a quienes sufren los atentados: "Cuando recordamos a las víctimas les damos vida", y ha añadido que la tarea más importante es estar presentes cada año para que no caigan en el olvido.