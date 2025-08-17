Espana agencias

Acvot y Plataforma 17A conmemoran en Barcelona los 8 años de los atentados en La Rambla

Por Newsroom Infobae

Guardar

Representantes de la Asociación catalana de víctimas de atentados terroristas (Acvot) y de la Plataforma 17 de Agosto han realizado este domingo a mediodía un acto conmemorativo por los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils (Tarragona), que ha ido seguido de una ofrenda floral y un minuto de silencio con la participación de decenas de víctimas, miembros de las asociaciones y cuerpos de seguridad.

A este acto, junto a la fuente de Canaletes de La Rambla, también han asistido el PP, reprentado por su líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y Vox, con el diputado del Congreso Juanjo Aizcorbe, el diputado del Parlament Joan Garriga y el líder municipal en Barcelona, Gonzalo de Oro.

En la confluencia de La Rambla con la plaza Catalunya se ha colocado una pancarta con la leyenda 'Por la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Nunca os olvidaresmos' junto a las ofrendas florales.

ACVOT PIDE UNA LEY DE VÍCTIMAS

El representante de Acvot, José Vargas, ha declarado a los periodistas que las instituciones deben impular una ley autonómica de víctimas del terrorismo, y ha añadido que a los políticos "parece que les da urticaria" oír hablar de este tema.

Vargas ha destacado que ahora mismo "afortunadamente" las ayudas para víctimas del terrorismo están llegando, tanto en forma de indemnizaciones como de apoyo psicológico.

La representante de la Plataforma 17 de Agosto, Alicia Romero, ha pedido recordar a quienes sufren los atentados: "Cuando recordamos a las víctimas les damos vida", y ha añadido que la tarea más importante es estar presentes cada año para que no caigan en el olvido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

Feijóo apuesta por prohibir el

Ayuso critica a un Gobierno "paralizado" que "ve como todo se quema" para "buscar culpables": "No hay que esperar"

Ayuso critica a un Gobierno

Urkullu pide respeto a toda víctima, incluidos Txiki y Otaegi, sin que se las instrumentalice para el enfrentamiento

Urkullu pide respeto a toda

Morant está "preparada" para cuando se convoquen elecciones y se pregunta "si Mazón se va a presentar"

Morant está "preparada" para cuando

Sigue en investigación el origen del incendio que hace un año arrasó casi 800 hectáreas en Andújar (Jaén)

Sigue en investigación el origen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente ve “muy probable”

Óscar Puente ve “muy probable” que hoy tampoco se reabra el servicio de AVE entre Madrid y Galicia

Von der Leyen acompañará a Zelenski a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Una cajera del Lidl utiliza el descuento del 30% de los productos a punto de caducar para la compra de una compañera y la despiden: es procedente

La Guardia Civil desarticula un clan familiar que vendía drogas en un parque infantil de Villamanrique de la Condesa, Sevilla

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

ECONOMÍA

La tarifa de la luz

La tarifa de la luz en España para este 18 de agosto

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 17 agosto

Un empleado de Nestlé se lesiona tras quedar atrapado en una máquina y la empresa lo castiga por “falta muy grave”: la Justicia ordena revocar la sanción

¿Pueden despedirte por un post de Instagram o un vídeo en TikTok? Así vigilan las empresas tus publicaciones cuando estás de baja

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”