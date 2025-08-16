Sumar apuesta por la colaboración entre administraciones frente a los incendios, sin "improvisación o confrontación"

Movimiento Sumar considera que es "absolutamente necesario" garantizar la total coordinación y todos los recursos necesarios del Estado para apagar los incendios de extrema gravedad que se están viviendo en parte de España, en especial en Galicia y en Castilla y León.

"La política de la confrontación, alentada por el PP, no va a apagar ningún incendio. Es absolutamente necesario garantizar la total coordinación y todos los recursos necesarios del Estado para apagar los fuegos", ha remarcado la formación a través de un comunicado.

Según Sumar, los presidentes de las distintas comunidades autónomas afectadas han reconocido que son "incapaces" de hacer frente a la situación, "pero al mismo tiempo se niegan a aumentar el nivel de alerta necesaria para permitir que gobierno asuma el control".

Por ello, el partido apuesta por la colaboración "sin fisuras" entre ayuntamientos, Diputaciones, Delegación del Gobierno, Comunidades Autónomas y Gobierno central, y "sin el más mínimo espacio para la improvisación o la confrontación política".

Además, considera que es necesario ordenar y movilizar todos los recursos necesarios del Estado para apagar los fuegos, activando todos los planes de contingencia existentes y elevando la coordinación entre administraciones "a su nivel máximo".

La formación también ha instado al presidente del Gobierno a activar con mayor intensidad el Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que permitiría la llegada urgente de recursos aéreos y terrestres de otros Estados miembros, así como apoyo técnico especializado.

Por último, la formación ha apuntado que los incendios nacen del cambio climático, de las políticas de recortes, falta de previsión, de la privatización y de la desigualdad territorial. "Todo esto es de lo que debemos hablar en el momento en el que los fuegos estén apagados. Hoy la prioridad es actuar con la mayor contundencia", concluye el comunicado.