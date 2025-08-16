Espana agencias

Comienza la huelga en Menzies y continúa la de Azul, de Ryanair, sin grandes incidentes

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 16 ago (EFECOM).- La huelga convocada para el personal de tierra del Grupo Menzies ha comenzado este sábado en cinco aeropuertos españoles "sin incidentes graves, pero con alguna cancelación" especialmente en el aeropuerto de Palma y de Barcelona-El Prat, según UGT.

Mientras, continúan los paros intermitentes, que comenzaron ayer, viernes, en Azul Handling, la empresa que presta servicios en tierra al grupo aéreo irlandés Ryanair en España y que se han desarrollado hasta el momento con escaso impacto, según reconoce UGT, sindicato convocante y que acusa a la empresa de boicotear la huelga.

En el caso de la compañía británica Menzies, la huelga ha sido convocada para los días 16,17,23, 24, 30 y 31 de agosto en todos sus centros de trabajo y en los cinco aeropuertos españoles donde opera -Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur-.

UGT, que es el sindicato mayoritario en el grupo, es el que ha convocado la huelga concretamente en Menzies Aviation Ibérica y a Menzies Ground Services.

A ella, están convocadas más de 600 trabajadores que prestan servicios esenciales de asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros en la red de aeropuertos de Aena, facturación de equipaje, embarque, carga y descarta de equipajes, y atención pasajeros.

El Grupo Menzies, que atiende a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air, se hizo con la actividad del handling en 2023 tras los concursos convocados por Aena.

El secretario del sector aéreo de UGT, Chema Pérez, ha afirmado a EFE que por el momento ha habido "unos cinco vuelos cancelados", de British Airways, Transavia y Norweain, datos que aún no han sido confirmados por la empresa, que hasta ahora no ha dado datos de incidencias.

Según Pérez, la huelga ha comenzado sin grandes incidentes salvo "algún problema" con el acceso de delegados a algún aeropuerto, que "se ha resuelto".

"Estamos viendo que está teniendo más seguimiento que la huelga de Menzies que la de Azul, en principio porque la empresa no ha hecho las jugarretas de Ryanair", ha afirmado.

En el caso de Menzies, se protesta por los incumplimientos de las garantías salariales en la subrogación del personal, por los desajustes en la configuración de turnos y vacaciones, y por la escasez de la plantilla, según ha explicado.

Sobre la huelga de Azul, en Ryanair, y que comenzó ayer y seguirá mañana, Pérez lamenta que la empresa no les dé ningún dato de impacto.

En un comunicado, Ryanair aseguró ayer que no preveía que los paros obligaran a cancelar vuelos en España teniendo en cuenta los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes.

Sin embargo, Pérez ha apuntado que dispone de "pantallazos (en el móvil) de tableros de aeropuertos con alguna cancelación, aunque la compañía dice que es la operativa habitual". Pérez ha asegurado tener constancia de cancelaciones al menos en Sevilla, Barcelona y Málaga. UGT es el segundo sindicato.

Los paros de Azuel están convocados en tres franjas horarias (de 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59) y se repetirán, en principio, todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año.

Los aeropuertos afectados son los de Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sare reprocha que se intenten "criminalizar" proclamas "legítimas" como la "vuelta a casa" de los presos de ETA

Infobae

Extremadura pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" al margen de la política

Extremadura pide al Gobierno analizar

El Gobierno de Baleares pide "máxima prudencia" ante el peligro extremo de incendios forestales de este fin de semana

El Gobierno de Baleares pide

El BNG exige más medios y coordinación entre Xunta y Estado para hacer frente a los incendios

El BNG exige más medios

El Gobierno de Asturias apunta que los incendios "se han ralentizado"

El Gobierno de Asturias apunta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 16 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El absentismo laboral genera pérdidas de 100.000 millones al año: casi el 7% de los ocupados no acude a su puesto de trabajo

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal