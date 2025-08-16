Comienza la huelga en Menzies y continúa la de Azul, de Ryanair, sin grandes incidentes

Madrid, 16 ago (EFECOM).- La huelga convocada para el personal de tierra del Grupo Menzies ha comenzado este sábado en cinco aeropuertos españoles "sin incidentes graves, pero con alguna cancelación" especialmente en el aeropuerto de Palma y de Barcelona-El Prat, según UGT.

Mientras, continúan los paros intermitentes, que comenzaron ayer, viernes, en Azul Handling, la empresa que presta servicios en tierra al grupo aéreo irlandés Ryanair en España y que se han desarrollado hasta el momento con escaso impacto, según reconoce UGT, sindicato convocante y que acusa a la empresa de boicotear la huelga.

En el caso de la compañía británica Menzies, la huelga ha sido convocada para los días 16,17,23, 24, 30 y 31 de agosto en todos sus centros de trabajo y en los cinco aeropuertos españoles donde opera -Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur-.

UGT, que es el sindicato mayoritario en el grupo, es el que ha convocado la huelga concretamente en Menzies Aviation Ibérica y a Menzies Ground Services.

A ella, están convocadas más de 600 trabajadores que prestan servicios esenciales de asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros en la red de aeropuertos de Aena, facturación de equipaje, embarque, carga y descarta de equipajes, y atención pasajeros.

El Grupo Menzies, que atiende a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air, se hizo con la actividad del handling en 2023 tras los concursos convocados por Aena.

El secretario del sector aéreo de UGT, Chema Pérez, ha afirmado a EFE que por el momento ha habido "unos cinco vuelos cancelados", de British Airways, Transavia y Norweain, datos que aún no han sido confirmados por la empresa, que hasta ahora no ha dado datos de incidencias.

Según Pérez, la huelga ha comenzado sin grandes incidentes salvo "algún problema" con el acceso de delegados a algún aeropuerto, que "se ha resuelto".

"Estamos viendo que está teniendo más seguimiento que la huelga de Menzies que la de Azul, en principio porque la empresa no ha hecho las jugarretas de Ryanair", ha afirmado.

En el caso de Menzies, se protesta por los incumplimientos de las garantías salariales en la subrogación del personal, por los desajustes en la configuración de turnos y vacaciones, y por la escasez de la plantilla, según ha explicado.

Sobre la huelga de Azul, en Ryanair, y que comenzó ayer y seguirá mañana, Pérez lamenta que la empresa no les dé ningún dato de impacto.

En un comunicado, Ryanair aseguró ayer que no preveía que los paros obligaran a cancelar vuelos en España teniendo en cuenta los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes.

Sin embargo, Pérez ha apuntado que dispone de "pantallazos (en el móvil) de tableros de aeropuertos con alguna cancelación, aunque la compañía dice que es la operativa habitual". Pérez ha asegurado tener constancia de cancelaciones al menos en Sevilla, Barcelona y Málaga. UGT es el segundo sindicato.

Los paros de Azuel están convocados en tres franjas horarias (de 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59) y se repetirán, en principio, todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año.

Los aeropuertos afectados son los de Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza. EFECOM