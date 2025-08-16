Espana agencias

Azcón, convencido de que Lambán dejará un recuerdo "imborrable e indeleble en Aragón y la historia de España"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado convencido de que el expresidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, "va a dejar un recuerdo imborrable, un recuerdo indeleble en la sociedad aragonesa y estoy convencido también de que en la historia de España".

Azcón se ha desplazado hasta Ejea de los Caballeros para dar el último adiós a Javier Lambán, fallecido este viernes en su localidad natal a consecuencia del cáncer que padecía desde 2021.

"Aragón está triste, la verdad es que la tristeza por el fallecimiento del presidente Lambán llega a todos los niveles de la sociedad aragonesa y de la sociedad española, porque el presidente Lambán no era solamente una persona querida en Aragón, sino que era una persona muy querida en España".

En declaraciones a los medios de comunicación ha asegurado que Lambán será recordado como alguien que "sirvió" a los intereses de Aragón y que fue un servidor público.

Ha rememorado las características "muy definitorias" de Lambán entre las que ha citado su "fuerte personalidad" y ha relatado episodios personales que ha compartido en la vida política. "He tenido la oportunidad de discutir y de llegar a grandes acuerdos. Y hay que reconocer que el presidente Lambán siempre fue una persona sincera".

"Al presidente Lambán --ha comentado-- siempre se le entendía, no tenía pelos en la lengua. Cuando el presidente Lambán quería hacerse entender, quería lanzar un mensaje, sabía las palabras precisas que tenía que utilizar. Y siempre tratando de defender a la comunidad autónoma de Aragón y tratando de defender sus ideas y sus convicciones", ha concluido.

Javier Lambán ha fallecido este pasado viernes, 15 de agosto, a los 67 años y a tan solo cuatro días de cumplir los 68 años a consecuencia de un cáncer diagnosticado en 2021.

