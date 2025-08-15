El PIB de Japón creció a un ritmo del 0,3 % entre abril y junio

Tokio, 15 ago (EFECOM).- El producto interior bruto (PIB) de Japón creció a un ritmo del 0,3 % intertrimestral entre abril y junio, gracias al incremento de las exportaciones y un recorte del volumen de importaciones, y un aumento de las inversiones corporativas.

Esto supone una aceleración con respecto al primer trimestre de este 2025, durante el que la economía japonesa creció un 0,1 %, principalmente por las inversiones inmobiliarias y de capital.

En términos interanuales, la cuarta economía mundial creció un 1,2 % aupada por los desembolsos corporativos, frente al incremento del 1,8 % del trimestre previo, debido a la ralentización del consumo, según los datos publicados este viernes por la Oficina del Gabinete del país asiático. EFECOM