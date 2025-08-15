Espana agencias

Ayuso defiende "procesiones, belenes y cabalgatas" advirtiendo que la religión judía "cada vez es más perseguida"

Por Newsroom Infobae

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la celebración de "procesiones, belenes y cabalgatas" y la libertad de credo en la región, para advertir que el judío es "cada vez más perseguido".

"Yo quiero que se sigan celebrando en Madrid las procesiones, que siga habiendo belenes, que sigamos celebrando en libertad la región musulmana, católica y también, por ejemplo, la judía, que cada vez es más perseguida", ha declarado desde la Casa de la Villa, donde se han celebrado algunos de los actos por el día de la Virgen de la Paloma.

Ayuso ha sido preguntada por la decisión del Gobierno de presentar un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo de PP y Vox que prohíbe las celebraciones islámicas en centros deportivos de la localidad.

La presidenta madrileña ha recordado que España "es un país aconfesional, no laico y, por tanto, las expresiones religiosas se tienen que producir también en el ámbito público", de modo que "cada Ayuntamiento y cada Administración es libre de decir dónde quiere que esto se celebre y, si un Ayuntamiento decide que no es una instalación deportiva la más efectiva y que hay otras destinadas a tal uso, pues es correcto".

Algo distinto son "los choques culturales que se están produciendo en España". "La demografía en España está cambiando y lo va a hacer a gran velocidad en los próximos años y, por tanto, tenemos que decir cómo queremos convivir y si va a haber un choque cultural que nos va a hacer regresar en algunas ocasiones", ha expuesto.

EL CATOLICISMO, CASTIGADO

"Yo he visto durante muchos años como la religión, especialmente la católica, ha sido fuertemente castigada, sobre todo desde la política en nuestro país en las últimas décadas, y cuando hemos alcanzado unos niveles de libertad y de igualdad entre hombres y mujeres yo no quiero regresar porque hay un choque cultural", ha sostenido.

Díaz Ayuso se ha referido a la situación que se vive "en algunos pueblos de España". "Se nos intenta cambiar todo lo que nos hemos dado hasta aquí y se nos intenta imponer otra forma de vivir o de pensar por algunos ciudadanos que no quieren integrarse, aunque la inmensa mayoría sí lo quieren hacer", ha manifestado.

"España es un país aconfesional, no es laico y, por tanto, todas las religiones tienen derecho a expresarse públicamente. Nosotros defendemos las tradiciones, especialmente la católica por ser la mayoritaria, así que desde la Comunidad de Madrid seguiremos viniendo a misas, seguiremos defendiendo esas procesiones, nuestros belenes, nuestras cabalgatas y con respeto pues las demás religiones podrán hacer lo propio. Aquí cabemos todos", ha concluido.

Infobae
