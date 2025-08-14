Espana agencias

La tecnológica china Lenovo ganó 505 millones de dólares en primer trimestre, un 108 % más

El principal fabricante global de computadoras personales reportó resultados sobresalientes, impulsado por su apuesta en inteligencia artificial híbrida y áreas de infraestructuras y servicios, elevando ingresos totales e inversión en I+D a pesar de tensiones comerciales recientes

Por Newsroom Infobae

Pekín, 14 ago (EFECOM).- La tecnológica china Lenovo, mayor fabricante mundial de ordenadores personales, obtuvo en su primer trimestre fiscal (abril-junio) un beneficio neto de 505 millones de dólares (463,4 millones de euros), lo que supone un incremento del 108 % interanual.

En la cuenta de resultados remitida este jueves a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza, la compañía informó de que su facturación ascendió a 18.830 millones de dólares (17.293 millones de euros), un 22 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Según Lenovo, todas sus principales áreas de negocio —dispositivos inteligentes (IDG), soluciones de infraestructuras (ISG) y soluciones y servicios (SSG)— registraron aumentos de dos dígitos en sus ingresos.

La división de ordenadores personales y productos relacionados creció un 18 % interanual, alcanzando una cuota de mercado global del 24,6 %, la más alta de su historia, mientras que las actividades no relacionadas con PC representaron el 47 % de la facturación total, el mismo nivel que hace un año.

En el segmento de infraestructuras, los ingresos se incrementaron un 36 %, mientras que el área de soluciones y servicios elevó su facturación un 20 %.

La compañía destacó que su estrategia en torno a la denominada 'IA híbrida', que combina capacidades en dispositivos, infraestructuras y servicios, está impulsando el crecimiento, y que ha aumentado un 10 % interanual su inversión en I+D en el trimestre, hasta 524 millones de dólares.

Cabe destacar que el aumento de los beneficios y de los ingresos de Lenovo en el primer trimestre fiscal coincidió con las disputas arancelarias entre China y Estados Unidos en abril, que llegaron a equivaler a un embargo comercial 'de facto' entre ambas potencias, tras lo cual alcanzaron una tregua que se ha prolongado hasta la actualidad.

Lenovo aseguró que "seguirá haciendo frente a la volatilidad del mercado usando su agilidad operativa y su amplia experiencia".

Tras presentar los resultados, las acciones de Lenovo en Hong Kong caían un 3,3 % a alrededor de las 10.15 hora local (2.15 GMT). En lo que va de año, han subido un 13,89 %. EFECOM

