Una de cada cuatro viviendas de lujo se encuentran en Baleares

Por Newsroom Infobae

Madrid, 11 ago (EFECOM).- El 23 % de las viviendas de lujo que hay en el mercado español con precios superiores al millón de euros se encuentran en Baleares, y el 84 % del total están repartidas en Málaga, Madrid, Alicante, Barcelona, Girona y la provincia insular.

Según un informe de Idealista publicado este lunes, en total hay 43.707 viviendas de lujo en el mercado cuyo precio supera el millón de euros.

En la categoría de ultralujo -con precios superiores a los 3 millones de euros- figuran 8.725, de las que el 34 % están en Baleares (3.005 anuncios).

En el segmento de lujo a Baleares le sigue Madrid (14 % del total), Alicante y Barcelona (11 %) y Girona (6 %).

Zamora es la única provincia en la que no hay ninguna vivienda en el portal que alcance ese precio en el mercado, y Palencia y Soria solo tienen dos cada una.

Málaga sigue a Baleares en ultralujo, con el 31 % del total (2.721 anuncios), Madrid con el 12 % (1.021) y Barcelona abarca el 6 % del mercado (535). EFECOM

