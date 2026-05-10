El Covirán Granada cierra un año entero sin ganar como visitante

Granada, 10 may (EFE).- La victoria lograda este sábado por el Covirán Granada en la pista del Casademont Zaragoza (74-85) pone fin a una racha de un año completo de los rojinegros sin ganar como visitantes, aparte de evitar su descenso matemático a Primera FEB.

El equipo dirigido por Arturo Ruiz ganó en Zaragoza a un oponente directo por la salvación gracias a un sensacional último cuarto tras haber ido todo el partido por detrás en el marcador.

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Los andaluces, que este curso no habían sido capaces de ganar como visitantes, han estado justo un año sin triunfos fuera de casa, ya que su anterior victoria se produjo el 11 de mayo de 2025, cuando vencieron por 88-95 también en la pista del Casademont Zaragoza.

El Covirán Granada ha enlazado quince partidos perdidos seguidos a domicilio, uno en el cierre de la pasada temporada y catorce en la actual.

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La victoria mantiene a los andaluces una semana más con opciones matemáticas de salvación, aunque cada vez más remotas.

El Covirán Granada es colista de la Liga Endesa con seis victorias, a tres de la zona de permanencia cuando sólo faltan cuatro jornadas para el cierre de la Liga Endesa.

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Los de Ruiz han regresado este domingo de Zaragoza y ya se preparan para su próximo partido, que será el miércoles por la tarde en el Palacio de los Deportes de Granada ante el Barça. EFE

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