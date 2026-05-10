La inestabilidad se mantendrá este domingo y los próximos días en casi toda España

Madrid, 10 may (EFE).- La borrasca que continúa estacionaria sobre el oeste de Portugal y los frentes asociados dejarán este domingo más inestabilidad en la península, con precipitaciones en la mayor parte del territorio -salvo el área mediterránea-, una situación que continuará a lo largo de la próxima semana por la entrada de bajas presiones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha añadido a La Rioja a las cinco comunidades -Aragón, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco- que se encuentran en aviso amarillo por lluvias y tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y/o rachas de viento fuertes o muy fuertes según las zonas.

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Según la Agencia, la situación de inestabilidad se mantendrá este domingo con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y posible granizo. La cota de nieve se registrará en entornos de montaña por encima de los 1.700-2.000 metros.

Se prevé que las lluvias sean localmente fuertes en el extremo oriental del Cantábrico y en el oeste de Galicia, donde podrán ser persistentes, y con probables precipitaciones localmente fuertes en el Pirineo occidental y persistentes en el entorno del Sistema Central. En el tercio oriental peninsular predominarán los intervalos nubosos.

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Mientras en el área mediterránea, incluido el archipiélago balear, habrá poca nubosidad ante el alejamiento de la borrasca que se había formado en esa zona. En Canarias los cielos estarán nubosos, con precipitaciones ocasionales en las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.

Una situación que se espera empiece a remitir a lo largo de la tarde con una tendencia a la apertura de claros, con excepción del cuadrante noroeste peninsular, donde continuarán las precipitaciones.

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Las temperaturas máximas ascenderán en Baleares, Alborán y tercio oriental peninsular, será de forma notable en zonas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Se registrarán descensos en el cuadrante noroeste, Ibérica, meseta Sur y Canarias occidentales, mientras en el resto habrá pocos cambios, al igual que en las mínimas en general.

Para la próxima semana, la situación continuará inestable, con precipitaciones que el lunes afectarán al área cantábrica, Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura, mientras en el área mediterránea y el cuadrante sureste, los cielos estarán poco nubosos o despejados.

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Se prevén chubascos en Galicia -donde serán localmente fuertes en el interior-, norte de Cáceres y oeste de Castilla y León; ocasionalmente irán acompañados de tormenta, y es probable que se extiendan a otros puntos de la meseta norte y a otras regiones del Cantábrico. Habrá probables nevadas en entornos de montaña del norte peninsular por encima de los 1.800-2.000 metros.

En Canarias, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas.

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El martes, a pesar de que la borrasca situada en el oeste de Portugal empieza a disiparse, la situación de inestabilidad se mantendrá en buena parte de la Península, con cielos nubosos o muy nubosos, salvo en el sureste, donde estarán despejados, y con pocos cambios en las temperaturas, salvo descensos en el área cantábrica.

Se prevén chubascos en el oeste peninsular, oeste de Castilla y León y sur de Galicia que se irán extendiendo hacia el este y podrán ir acompañados de tormenta y ocasionalmente de granizo en la mitad norte, Extremadura, Madrid y norte de Castilla-La Mancha. Se espera que los chubascos sean localmente fuertes en zonas de montaña, especialmente en el Pirineo oriental.

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En Canarias habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos, así como posibles precipitaciones débiles y ocasionales en las islas montañosas.

La entrada de un flujo húmedo el miércoles desde el norte de la Península dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el norte peninsular y tercio occidental, abundante nubosidad en el resto de la vertiente atlántica y predominio de cielos poco nubosos en el área mediterránea y Baleares.

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Las precipitaciones se irán extendiendo y podrán acabar afectando al norte de Baleares, y con posibilidad de ser localmente fuertes en regiones del extremo nordeste. En Canarias habrá posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en el norte de las islas de mayor relieve. EFE

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