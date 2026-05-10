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Revelan un mayor componente político en las nuevas formas de rechazar la vacunación

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Granada, 10 may (EFE).- Una investigación de la Universidad de Granada (UGR) ha revelado que existe un mayor componente político en las nuevas formas de reticencia a la vacunación, un cambio en los argumentos para rechazar la inoculación que se centran ahora en la desconfianza en las instituciones sanitarias y gubernamentales.

El estudio, que publica la revista 'Gaceta Sanitaria', ha identificado un cambio en los discursos de rechazo a la vacunación surgidos tras la pandemia del covid y describe una nueva forma de reticencia ante las vacunas con un importante componente político.

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El trabajo, que firma Maite Cruz Piqueras como parte de su investigación doctoral en un programa que dirigen Joaquín Hortal Carmona y Ester Massó Guijarro, detecta una desconfianza hacia las instituciones que va más allá de las dudas tradicionales hacia los argumentos con base científica.

El estudio ha analizado los factores que influyen en la reticencia a la vacunación, un problema de salud pública creciente en los últimos años, ya que desde 2023 se ha registrado un incremento significativo en el número de casos y brotes de enfermedades que habían sido eliminadas, como el sarampión.

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La mayor parte de los estudios hasta la fecha en España sobre el rechazo a la vacunación son cuantitativos, pero esta investigación tiene un enfoque cualitativo para poder analizar y comprender los discursos y argumentos contra la vacunación.

Lo ha hecho mediante una serie de entrevistas semiestructuradas registradas en los años 2021 y 2022 entre grupos de personas reticentes a vacunarse contra el covid.

Los discursos analizados en la investigación distinguen entre los que tienen base científico-salubrista y los ético-políticos.

Según el estudio, la sobreabundancia de información durante la pandemia dio lugar al 'empirismo radical': la tendencia a valorar la información exclusivamente a través de experiencias vividas en primera persona.

El estudio ha establecido una tipología de cuatro perfiles de personas reticentes a la vacunación según estos dos ejes: la demanda de participación en las decisiones sobre la propia salud y el énfasis en una postura crítica hacia la ciencia o rechazo político.

El primero de los perfiles es el del empoderado, que busca información crítica, incluida la científica, y exige participar activamente en las decisiones sanitarias; el infoxicado se siente abrumado por la cantidad de información y manifiesta incertidumbre y desconfianza hacia las autoridades.

El perfil paralizado dispone de poca información y su decisión está bloqueada por el miedo a los efectos secundarios de la vacuna y el del resistente rechaza cualquier medida o información proveniente de fuentes gubernamentales o científicas.

Los responsables del estudio han señalado que todos los perfiles, incluidos los más extremos, se desligan de etiquetas como negacionistas o conspiranoicos, y rechazan ser identificados con ideologías de extrema derecha, interpretando estas etiquetas como una forma de estigmatización.

La principal novedad de esta investigación es la identificación de un desplazamiento desde la "reticencia clásica" basada en la desconfianza ante el paradigma biomédico hacia lo que los responsables del trabajo han denominado como "neorreticencia", que incorpora un componente político explícito. EFE

mro/bfv/jdm

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EFE

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