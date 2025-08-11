Espana agencias

Las bolsas europeas cotizan mixtas, pendientes de novedades comerciales y geopolíticas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 11 ago (EFECOM).- Las principales bolsas europeas cotizan sin rumbo fijo este lunes, en una semana que estará marcada por los datos de inflación en Europa y Estados Unidos, así como por el fin de la tregua comercial de EE.UU. con China y los avances en las negociaciones de un alto el fuego en Ucrania.

El euro se mueve en 1,1661 dólares y la bolsa de Londres avanza el 0,3 %; Milán, el 0,25 % y París cotiza plana (0,0 %). Madrid, por su parte, pierde el 0,13 % y Fráncfort, el 0,08 %.

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, avanza el 0,12 %.

Durante esta semana, los inversores estarán pendientes de los datos de inflación en Europa y en Estados Unidos, con el IPC de Italia, como el único que se conocerá este mismo lunes.

Asimismo, se publicarán los índices ZEW de sentimiento económico en Alemania y en la eurozona y el PIB del segundo trimestre en el Reino Unido.

En el plano geopolítico, la atención se situará en el avance de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, con una posible reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, este viernes en Alaska.

Por otro lado, según ha explicado Renta 4 Banco, "seguiremos esperando a conocer cómo se desarrollan las negociaciones con China, cuya tregua comercial finaliza el 12 de agosto".

"En las últimas horas hemos conocido que AMD y Nvidia pagarán a EE.UU. el 15 % de los ingresos por la venta de chips en China", añaden desde la entidad.

Wall Street saldó la semana con avances, pese a la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Trump aunque el viernes cerró con tono dispar y el Dow Jones perdió el 0,5 % y el S&P 500, el 0,08 %.

Se desmarcó el Nasdaq, que avanzó el 0,35 %.

En Asia, la bolsa de Shanghái ha sumado el 0,34 %, mientras que Hong Kong avanzaba el 0,12 %. Tokio, por su parte, ha permanecido cerrada por festividad.

Fuera de la renta variable, el rendimiento del bono alemán a diez años, considerado el más seguro de Europa se situa en el 2,67 %.

En el mercado de las materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, pierde el 0,86 % y el barril se mueve en 66 dólares; mientras que el oro baja el 1 %, con la onza en 3.364 dólares. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

IU apunta a una "negligencia" del Cabildo tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

IU apunta a una "negligencia"

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez por posible intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía de Madrid pide

Albares remarca que el Gobierno no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel de la ciudad de Gaza

Albares remarca que el Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como su principal "valor" y "mejor candidata" y evita especular sobre su salida del Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como

ERC exige al Gobierno promover en la UE el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

ERC exige al Gobierno promover
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“No arriesgaré mi carrera”: un

“No arriesgaré mi carrera”: un piloto se niega a volar después de que un pasajero fume marihuana en el avión

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

La Guardia Civil cierra esta edición del Descenso del Sella: tres accidentes de tráfico, seis positivos en drogas y un detenido

ECONOMÍA

El fenómeno de los ‘turistas

El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol