El Kospi cede un 0,1 % a la espera de inflación en EE.UU. y sus aranceles contra China

Por Newsroom Infobae

Seúl, 11 ago (EFECOM).- La Bolsa de Seúl cerró este lunes con un leve retroceso del 0,10 % ante la cautela de los inversores por la inminente publicación de los datos de inflación en EE.UU. y el vencimiento de la "tregua arancelaria" entre Washington y Pekín.

El índice de referencia Kospi retrocedió 3,24 puntos hasta 3.206,77 unidades. El volumen negociado ascendió a 10,23 billones de wones (unos 7.300 millones de dólares).

Por su parte, el índice tecnológico Kosdaq avanzó un 0,32 %, o 2,58 puntos, hasta 811,85 unidades.

La caída se produce poco antes de la publicación del índice de precios al consumidor de EE. UU., prevista para el martes (hora de Washington), que servirá para prever la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

En la misma fecha expira el plazo de 90 días que Washington y Pekín acordaron para suspender temporalmente la escalada arancelaria que había llevado a ambas potencias a imponer gravámenes superiores al 100 % a múltiples productos.

El mercado permanece pendiente de si se prolongará esta pausa o se reactivarán los aranceles, en un contexto de tensiones comerciales reforzadas por la consideración de la Administración Trump de imponer nuevos aranceles a China por la compra de petróleo ruso, según lo indicó el domingo (hora de Washington) el vicepresidente estadounidense J.D. Vance.

El fabricante de chips Samsung Electronics cedió un 1,11 %, mientras que su competidor SK hynix repuntó un 4,09 %.

La energética Doosan Enerbility subió un 4,52 %, mientras que la siderúrgica POSCO Holdings repuntó un 3,72 %.

En el sector de baterías, LG Energy Solution ganó un 2,77 % y Samsung SDI un 3,21 %. La biofarmacéutica Samsung Biologics creció un 0,98 %.

En el sector financiero, KB Financial cayó un 0,70 % y Shinhan Financial Group subió un 0,29 %.

En la industria de construcción naval, HD Hyundai Heavy Industries perdió un 0,54 % y Hanwha Ocean cayó un 9,09 %. La eléctrica estatal KEPCO retrocedió un 1,89 %.

El won se apreció 1,6 unidades frente al dólar, que se cambiaba al cierre a 1.388,00 wones. EFECOM

