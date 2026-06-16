El Gobierno destina 3.500 millones a reforzar sistemas de armamento, material, munición y equipamiento

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo marco de suministro de material para el "refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento" de un valor estimado de 3.520.955.187 euros.

Se trata de inversiones en defensa y seguridad "necesarias" para "cumplir los compromisos internacionales asumidos" por España, así como "dotar a las Fuerzas Armadas españolas de capacidades interoperables con otras Fuerzas Armadas de países socios europeos, requeridas para la participación en las misiones en el exterior en las que España ha comprometido su participación", según ha informado el Gobierno a través de las referencias del Consejo.

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