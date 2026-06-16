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Muere un camionero y otro resulta herido al chocar sus vehículos en la AP-68, en Navarra

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Pamplona, 16 jun (EFE).- Un hombre de 44 años ha fallecido y otro de 41 años ha resultado herido tras colisionar los camiones que conducían a la altura del kilómetro 217 de la AP-68, en el término municipal de Murchante (Navarra).

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 19:23 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Tudela y Peralta, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

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El siniestro, según informa el Gobierno Foral, se ha producido cuando un camión tráiler que circulaba en dirección Zaragoza se ha salido de la vía, se ha saltado la mediana y ha colisionado frontalmente contra un camión portacoches que circulaba en sentido Logroño.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida del conductor del tráiler, un varón de 44 años, que ha fallecido en el lugar.

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Por su parte, el conductor del camión portacoches, un varón de 41 años, ha resultado herido con un policontusiones de carácter leve, y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela por una ambulancia medicalizada.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.EFE

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