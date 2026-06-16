Espana agencias

El Reyer Venezia opone resistencia y aplaza el campeonato del Olimpia Milán

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- El Reyer Venezia derrotó este martes al Olimpia Milán en el tercer partido de las finales de la liga italiana por 109-97, y evitó con su triunfo la conquista del campeonato por los de milaneses, que continúan con ventaja 2-1 en la serie.

El Olimpia Milán, tercero en la clasificación, pasó a la final tras derrotar al Brescia, segundo, en las semifinales. El Reyer Venezia, cuarto, hizo lo propio ante el Virtus Bolonia, líder, protagonizando una de las sorpresas del campeonato.

PUBLICIDAD

Después de conseguir las dos primeras victorias en casa, los milaneses, participantes en la Euroliga y entrenados por Peppe Poeta, aspiraban a cerrar la consecución del título con la victoria en este encuentro, ya que la serie se disputa al mejor de cinco.

Tras una primera parte igualada, los locales aceleraron en un tercer cuarto que a la postre fue clave, con un parcial a su favor de 36-19, ante un Milán que anotó tan sólo una canasta de dos en dicho periodo.

PUBLICIDAD

El ala-pívot estadounidense Jordan Parks, del Reyer Venezia, fue el mejor del partido con 22 puntos (4/5 en triples), 7 rebotes y 4 asistencias.

Ahora, ambos volverán a jugar el cuarto encuentro de las finales en el Palasport Taliercio de Venecia. Un triunfo local dejaría la serie en empate 2-2, mientras que el triunfo del Olimpia Milán le valdría para ganar la liga. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pradales alerta de la ausencia de controles sobre el poder judicial

Infobae

Buscan a un hombre en Ponte Caldelas (Pontevedra) tras agredir a su ex y huir con su bebé

Infobae

El Gobierno destina 3.500 millones a reforzar sistemas de armamento, material, munición y equipamiento

El Gobierno destina 3.500 millones a reforzar sistemas de armamento, material, munición y equipamiento

El Gobierno aprueba 118 millones para el mantenimiento de los 'Falcon' y de otras aeronaves oficiales

El Gobierno aprueba 118 millones para el mantenimiento de los 'Falcon' y de otras aeronaves oficiales

Mercedes González informó a Marlaska hace un año de que Leire Díez le pidió restituir al guardia civil del 'caso Koldo'

Mercedes González informó a Marlaska hace un año de que Leire Díez le pidió restituir al guardia civil del 'caso Koldo'
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La Justicia absuelve a la hermana de la secretaria de Zapatero por supuesta inacción de su Ayuntamiento ante las denuncias vecinales por ruido en un restaurante

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impide la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

ECONOMÍA

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

El absentismo dispara los costes en la construcción: 14 jornadas perdidas al año por trabajador y un impacto económico de 3.500 M€

DEPORTES

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

Problemas para Inglaterra: Tino Livramento se lesiona y dice adiós al Mundial 2026 justo antes del debut

Una nueva Inglaterra busca saldar la cuenta pendiente de Moscú ante una Croacia en transición liderada por un Modrić enmascarado

Un carpintero catalán recuerda su relación con Vozinha: “Me pedía que le comprara guantes porque ahí son difíciles de encontrar”