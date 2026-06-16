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Salsa de higos: un complemento ideal para tus barbacoas de verano y diferentes aperitivos

Es fácil de hacer y puede dar un toque diferentes a tus comidas veraniegas

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Un cuenco de madera lleno de salsa de higos con una cuchara, junto a higos frescos cortados por la mitad, pan, romero y una jarra en el fondo.
Una apetitosa salsa de higos casera se presenta en un cuenco de madera con una cuchara, acompañada de higos frescos cortados, pan y una jarra de mermelada en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano es una de las épocas del año en las que más comidas familiares y planes con amigos se hacen. De todos ellos, uno de los que más triunfa son las barbacoas, ya que reúnen a todo el mundo en torno a la comida, el aire libre y un ambiente distendido.

Sin embargo, a veces estos planes pueden resultar algo repetitivos en lo que al plano gastronómico respecta. Si eres una de esas personas a las que le gusta combinar la carne con otros sabores, esta salsa de higos es una gran opción.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 300 g de higos frescos
  2. 100 ml de vino tinto (o blanco, según el uso)
  3. 1-2 cucharadas de azúcar moreno
  4. 1 cucharada de vinagre de Jerez o balsámico
  5. 1 pizca de sal
  6. Pimienta negra al gusto
  7. (Opcional) 1 rama de canela

Cómo hacer salsa de higos, paso a paso

  1. Prepara los higos. Lava los higos, retira los rabitos y córtalos en trozos pequeños para facilitar su cocción.
  2. Mezcla los ingredientes. Coloca los higos en un cazo junto con el vino, el azúcar y el vinagre. Añade también la sal, la pimienta y, si lo deseas, una rama de canela para aportar un toque aromático.
  3. Cocina a fuego lento. Lleva la mezcla a fuego medio y, cuando empiece a hervir, reduce la intensidad. Tapa el cazo y cocina durante 10-15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que los higos estén muy tiernos.
  4. Retira las especias. Una vez finalizada la cocción, saca la canela para evitar que su sabor domine la salsa.
  5. Tritura la preparación. Con una batidora de mano, procesa todos los ingredientes hasta conseguir una salsa espesa, lisa y homogénea.
  6. Ajusta la textura. Si la salsa queda demasiado densa, añade un poco de agua o vino y mezcla bien hasta alcanzar la consistencia deseada. Está lista para servir y acompañar carnes, quesos o aperitivos.

¿Para cuántas personas es esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente entre 6 y 8 porciones, aunque la cantidad final puede variar en función del uso que se le dé. Al tratarse de una salsa o acompañamiento, suele servirse en pequeñas cantidades junto a carnes, quesos, patés o diferentes aperitivos.

Elisabeth G. Iborra, sumiller de carnes, comparte sus mejores consejos para lograr una chuleta perfecta. Aprende los secretos del atemperado, la cocción y el reposo para un resultado lleno de sabor y jugosidad.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 80 kcal
  • Hidratos de carbono: 20 g
  • Grasas: 0,2 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que son estimaciones y los valores precisos dependen de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Esta salsa de higos puede conservarse en la nevera durante aproximadamente una semana siempre que se guarde en un recipiente hermético y bien tapado. Es importante dejar que se enfríe por completo antes de almacenarla para mantener su sabor y textura en las mejores condiciones.

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Si quieres conservarla durante más tiempo, también puede congelarse sin problemas. Lo más recomendable es hacerlo en pequeñas porciones para descongelar únicamente la cantidad necesaria en cada ocasión. De esta forma, podrás disfrutar de la salsa cuando la necesites sin desperdiciar producto.

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