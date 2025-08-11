Espana agencias

Clavijo ve "crucial" que España, Portugal y Francia "luchen juntos" en la UE en defensa de las regiones ultraperiféricas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera "crucial" que las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) y sus tres Estados --España, Portugal y Francia-- "luchen juntos en defensa de su estatus específico" en la Unión Europea (UE).

Clavijo, en una carta en respuesta a la remitida por el titular del Gobierno de Madeira, Miguel Albuquerque, invita al resto de los territorios amparados por el artículo 349 del Tratado a responder, "de manera coordinada" y "como una sola voz", ante una propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que "compromete el desarrollo económico y social" de las RUP, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

De este modo, el presidente canario "comparte plenamente" con su homólogo de Madeira la "preocupación generada" por el contenido del documento elaborado por la Comisión Europea, un texto legislativo y financiero que "deja en manos de cada Estado el reparto de los fondos europeos y elimina las bolsas de recursos específicos" para las RUP que existen en la actualidad y "se ha respetado en todos" los presupuestos de la UE anteriores.

Por ello, Clavijo alerta de que la aplicación de la propuesta presentada por Bruselas el pasado 16 de julio supone "un paso atrás inadmisible" al trato específico que hasta ahora han recibido las regiones ultraperiféricas para "paliar sus evidentes desventajas, derechos reconocidos que llevan décadas respetándose en la UE".

Así coincide con su homólogo portugués en denunciar la "gravedad" de las consecuencias que tendría en las RUP "la omisión de medidas específicas que reconozcan las limitaciones estructurales y permanentes que afectan" a las RUP.

"La ausencia de asignaciones adicionales en el FEDER y el FSE+, así como la falta de una línea presupuestaria dedicada al POSEI y a las ayudas para los costes adicionales en el sector de la pesca, constituyen retrocesos inaceptables que comprometen el desarrollo económico y social de nuestros territorios", subraya Clavijo en la carta remitida a Albuquerque.

Para agregar que, ante esta "amenaza", las nueve RUP y sus tres Estados --España, Francia y Portugal-- deben "responder con decisión y rapidez" pero, "sobre todo, con unidad para defender" los intereses comunes.

CREAR UN FRENTE

Clavijo propone al presidente de Madeira crear un frente para "articular una posición conjunta" ante las instituciones europeas, con el objetivo de garantizar un "trato justo, coherente y estable" para todas las RUP en el marco financiero y legislativo futuro.

El objetivo, dijo, es trabajar para que las RUP sigan siendo consideradas en bloque como regiones que "requieren un trato y fondos específicos".

En este sentido, Clavijo se mostró convencido de que solo a través de la unidad y la firmeza se podrá "lograr que la Unión Europea mantenga su compromiso" con las regiones, tal como establece el artículo 349 del Tratado. Además afirmó que el Gobierno de Canarias está "plenamente dispuesto" a colaborar en esta iniciativa y a contribuir activamente en la elaboración de una estrategia conjunta que les permita defender sus derechos y necesidades.

La carta que el presidente de Madeira remitió la semana pasada se suma a la que Fernando Clavijo envió el 31 de julio a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y en la que le transmitía a la máxima dirigente europea su "honda preocupación" por el contenido del nuevo Marco Financiero Plurianual y los efectos negativos que su aplicación tendría en el archipiélago, solicitando el "blindaje" de los fondos directos a las RUP.

Entonces Clavijo alertaba a Von der Leyen que la propuesta de Marco Financiero de la UE para el periodo 2028-2034 "deja en manos" de los Estados el reparto de los recursos, con lo que se "echa por tierra 50 años de una política de cohesión construida con y para las regiones europeas, que son las que están más cerca de los ciudadanos y las que han sabido cómo utilizar estos fondos europeos para mejorar la convergencia económica y la calidad de vida de sus ciudadanos".

Asimismo exponía que ste cambio de modelo "deja en el aire, a expensas de lo que decida el Estado, los fondos" que el archipiélago tenía garantizados como RUP. En el Marco Financiero 2021-2027, Canarias tiene asignados directamente algo más de 4.600 millones de euros por su condición de RUP.

Además, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE), las islas reciben en el periodo presupuestario en vigor 2.730 millones de euros, mientras que en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) tienen consignados 1.878 millones de euros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AN amplía seis meses más la investigación sobre el atentado en Santa Pola para interrogar a exmiembros de ETA

La AN amplía seis meses

Condenado a dos años de cárcel en Castellón por abusar sexualmente de un niño mientras iba a clases de repaso

Condenado a dos años de

Sumar ve la propuesta de unidad de Rufián como un "órdago": "Se me hace complicado verme en la foto con ERC"

Sumar ve la propuesta de

Albares remarca que el Gobierno no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel de la ciudad de Gaza

Albares remarca que el Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como su principal "valor" y "mejor candidata" y evita especular sobre su salida del Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ayuntante de cocina es

Un ayuntante de cocina es despedido pese a estar con la baja médica por inflamación de testículos y la Justicia lo avala: la empresa sufría pérdidas económicas

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez y al empresario Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales

Condenado un hombre de 96 años por abusar sexualmente de un menor de 15: le besó y le tocó en sus partes íntimas en un ascensor

Un canguro finge un desmayo por hambre ante unos turistas para conseguir comida: “Digno de un Oscar”

Una familia de Segovia demanda a Disneyland París por tener atracciones cerradas: la jueza rechaza su solicitud de reembolso al ser “desproporcionada”

ECONOMÍA

Fuengirola contratará a detectives privados

Fuengirola contratará a detectives privados para vigilar a los funcionarios de baja: “Su absentismo laboral está muy por encima de la media del país”

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol