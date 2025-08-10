Una avería para en Almodóvar del Río (Córdoba) un larga distancia entre Madrid y Cádiz

Córdoba, 10 ago (EFECOM).- Una avería en un tren de larga distancia entre Madrid y Cádiz ha provocado que se quede parado en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba).
Adif ha informado de que se encuentran afectados los trenes de Larga y Media Distancia que circulan por ese trazado con un retraso medio de unos quince minutos.
Los pasajeros del tren, que lleva varias horas parados en la vía, están siendo transbordados a otra composición para poder seguir hasta destino. EFECOM
Últimas Noticias
El Tesoro Público español celebra esta semana la última subasta de agosto
Los datos de inflación, de crecimiento y los aranceles marcarán la semana en bolsa
Temas del día de EFE Economía del domingo, 10 de agosto de 2025
Los salarios en el turismo perdieron hasta un 10 % de poder adquisitivo entre 2019 y 2024
La inflación interanual en Egipto se desacelera y se fortalece ligeramente la moneda local
MÁS NOTICIAS