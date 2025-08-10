Espana agencias

Una avería para en Almodóvar del Río (Córdoba) un larga distancia entre Madrid y Cádiz

Decenas de viajeros han sido trasladados tras una incidencia técnica que detuvo un convoy en Almodóvar del Río, generando demoras en otros recorridos que enlazan la capital española con Andalucía, confirmó la operadora ferroviaria

Por Newsroom Infobae

Guardar

Córdoba, 10 ago (EFECOM).- Una avería en un tren de larga distancia entre Madrid y Cádiz ha provocado que se quede parado en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba).

Adif ha informado de que se encuentran afectados los trenes de Larga y Media Distancia que circulan por ese trazado con un retraso medio de unos quince minutos.

Los pasajeros del tren, que lleva varias horas parados en la vía, están siendo transbordados a otra composición para poder seguir hasta destino. EFECOM

Temas Relacionados

Avería ferroviariaRenfeAdifEFECOMMadridCórdobaTransporte ferroviarioLarga DistanciaAlmodóvar del RíoCádizEFE

Últimas Noticias

El Tesoro Público español celebra esta semana la última subasta de agosto

Infobae

Los datos de inflación, de crecimiento y los aranceles marcarán la semana en bolsa

Infobae

Temas del día de EFE Economía del domingo, 10 de agosto de 2025

Infobae

Los salarios en el turismo perdieron hasta un 10 % de poder adquisitivo entre 2019 y 2024

Infobae

La inflación interanual en Egipto se desacelera y se fortalece ligeramente la moneda local

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un trabajador de Carrefour invita

Un trabajador de Carrefour invita a sus compañeros a bollos por su cumpleaños y le despiden por un fallo en los pagos: es improcedente y deben readmitirle o pagarle 105.000 euros

El cantante Jaume Anglada sigue en la UCI, “más estable” pero “grave”, tras ser atropellado en Palma

Agentes de la Guardia Civil de Sevilla salvan la vida a un joven agredido realizándole una RCP: escucharon los gritos desde el cuartel al empezar su turno

Un residente latinoamericano recibe esta respuesta tras exigir al Comú de Andorra la Vella ser atendido en castellano: “La lengua oficial de Andorra es el catalán”

Canal Sur no retransmitió el incendio de la Mezquita de Córdoba pese a tener a su equipo listo: “El Coordinador de Radio interrumpió sus vacaciones”

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La advertencia de una asesora financiera: “Si le dices a alguien que la solución a sus problemas es gastar menos dinero, lo vuelves miserable”

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

‘Catador de piscinas’ por 1.850 euros al mes: el trabajo que una empresa española ha lanzado para este verano

Un abogado advierte de la estafa que “suplanta el Registro de la Propiedad”: “Te cobrarán cantidades desorbitadas”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol