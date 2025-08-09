Espana agencias

Sergio García, colíder del LIV Golf Chicago con Jon Rahm a un golpe

Dustin Johnson lidera junto al golfista español tras una destacada jornada inicial, con Jon Rahm persiguiendo de cerca, mientras jugadores como Josele Ballester, Mito Pereira y otros latinoamericanos buscan escalar puestos en el certamen estadounidense

Por Newsroom Infobae

Nueva York, 8 ago (EFE).- El español Sergio García y el estadounidense Dustin Johnson se colocaron este viernes como líderes del LIV Golf Chicago, mientras que el español Jon Rahm se encuentra a un golpe de los dos mejores del torneo hasta el momento.

García consiguió un -4 en la primera ronda tras ocho birdies y cuatro bogeys. Johnson también presenta un -4 y por detrás hay seis golfistas, Rahm incluido, con -3.

El vasco firmó cinco birdies y dos bogeys.

Además, el español Josele Ballester y el chileno Mito Pereira también se encuentran entre los mejores con -2 después de la primera jornada.

Completan la representación hispana en esta nueva cita del controvertido tour saudí el colombiano Sebastián Muñoz (-1), el mexicano Abraham Ancer (par), el también mexicano Carlos Ortiz (+1) el español David Puig (+1) y el chileno Joaquín Niemann (+3).

Precisamente Niemann, pese a su desafortunado arranque en Chicago, figura en la primera posición de la clasificación general del LIV Golf por delante de Rahm cuando solo quedan dos torneos para cerrar la temporada individual de 2025: Chicago e Indianápolis. EFE

