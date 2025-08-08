Viernes 8 de agosto de 2025

FÚTBOL AMISTOSOS

Redacción deportes. A una semana del comienzo de LaLiga EA Sports, los equipos españoles siguen preparando su temporada. Este viernes destacan los partidos Levante-Castellón, Elche-Almería y Espanyol-Newcastle.

(Texto)

.

BALONCESTO EUROBASKET (ENTREVISTA)

Málaga. El español Álex Mumbrú, entrenador de la selección alemana, vigente campeona del mundo, analiza en una entrevista con la Agencia EFE sus primeros meses en el banquillo germano y sus expectativas para el Eurobasket. Su ambición es seguir forjando un equipo de “buenos jugadores con ganas de luchar por el oro”. Ve como principal favorita a la Serbia de Nikola Jokic y cree que España “siempre va de menos a más” en los torneos. Por Alberto Fuentes.

(Texto) (Foto de archivo)

.

CICLISMO VUELTA A POLONIA

Redacción deportes. La Vuelta a Polonia llega este viernes a su quinta etapa, con un recorrido de 206,1 kilómetros, el más largo de la edición de 2025, entre las ciudades de Katowice y Zakopane y con dos puertos de primera categoría.

(Texto) (Foto)

.

CICLISMO VUELTA A BURGOS

Burgos. Este viernes se disputa la cuarta y penúlitms etapa de la Vuelta a Burgos, con un recorrido de 162,7 kilómetros entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra que incluye dos puertos de tercera categoría, el Alto del Collado de Vilviestre y el Alto del Cargadero, en la parte final.

(Texto) (Foto)

------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- Entrevista con Álex Mumbrú, entrenador de la selección alemana, vigente campeona del mundo. (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22313857 y otros)

.

CICLISMO

- Vuelta a Polonia (hasta 10) (FOTO). 5ª etapa: Katowice -Zakopane (206,1 km).

- Volta a Portugal (hasta 17). 2ª etapa: Felgueiras-Fafe (167,9 km).

- Vuelta a Burgos (hasta 9) (FOTO). 4ª etapa: Doña Santos-Regumiel de la Sierra (162,7 km).

.

FÚTBOL

- Amistosos: Levante-Castellón, en Buñol (19.00); Elche-Almería, en Lorca (Murcia) (19.30); y Newcastle-Espanyol, en Newcastle (20.30).

. Previa del amistoso del sábado Newcastle-Atlético de Madrid.

- Jornada de puertas abiertas en las sesiones AFE para jugadoras sin equipo, en Los Ángeles de San Rafael (Segovia). (FOTO) (VÍDEO)

- Empieza la Liga de Portugal con el partido Casa Pía-Sporting (21.15).

.

GOLF

- DP World Tour. Nexo Championship, en el Trump International Golf Links de Aberdeenshire (Reino Unido) (hasta 10).

- LIV Golf. Torneo de Chicago, en el Bolingbrook Golf Club (hasta 10).

.

TENIS

- ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 Cincinnati (hasta 18). (FOTO)

----------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com