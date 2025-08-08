Planas: "Las ayudas agrícolas por la dana pretenden que no se abandone una sola hectárea"

Madrid, 8 ago (EFECOM).- Las ayudas que el Gobierno ha aportado a los agricultores españoles afectados por la dana de finales de octubre del año pasado tienen como fin principal que no se abandone "una sola hectárea", según ha indicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Planas ha asegurado, en declaraciones a EFE, que cree que se ha conseguido que "los agricultores afectados pudieran reiniciar su tarea productiva".

El conjunto de las ayudas supone un "paquete muy potente que responde a las necesidades del sector" y han sido acogidas "favorablemente" por las organizaciones profesionales agrarias y por las cooperativas.

Las ayudas "muestran el compromiso del Gobierno de España con el sector agrario, ganadero y con su futuro", según el ministro.

Las explotaciones agrarias afectadas han recibido ya más de 77 millones de euros en ayudas directas extraordinarias para más de 9.200 beneficiarios y otros 43 millones que se abonarán en las próximas semanas, según la información actualizada por el Ministerio.

Dentro de ese paquete, sobresalen los 76,8 millones a 9.136 beneficiarios (entre 5.000 y 25.000 euros por afectado) por pérdidas de renta; casi 400.000 euros a 107 agricultores de arroz de La Albufera valenciana que no han podido sembrar.

Por otro lado, destaca una primera asignación de 43 millones para 4.561 beneficiarios por daños en infraestructuras de las explotaciones.

Para reponer maquinaria agrícola afectada se han destinado dos millones de euros a repartir entre 172 productores; para reparar infraestructuras y explotaciones agrarias se han ejecutado ya trabajos por importe de casi 49 millones, de un total de 188 millones que constan en el encargo a Tragsa.

Además, se creó una línea específica ICO-MAPA-Saeca de apoyo a la financiación para afectados, con 53,1 millones previstos (plazo abierto hasta el 1 de septiembre de 2026).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha valorado también los 51,5 millones de indemnizaciones pagadas por los seguros agrarios; o los 4,5 millones presupuestados para el apoyo a la logística y distribución alimentaria a través de la red central de mercados de abastecimiento Mercasa. EFECOM

