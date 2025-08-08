Espana agencias

Muere una mujer de 60 años cuando se bañaba en una playa de Fuengirola (Málaga)

Una sexagenaria perdió la vida tras ser rescatada inconsciente del mar en la costa andaluza, sin que los servicios médicos pudieran revertir la parada cardiorrespiratoria que sufrió, convirtiéndose en el segundo fallecimiento similar en la semana

Por Newsroom Infobae

Guardar

Málaga, 8 ago (EFE).- Una mujer de 60 años ha fallecido en una playa de la localidad malagueña de Fuengirola, según ha informado a EFE un portavoz del 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ocurrió sobre las 20:30 horas de este jueves cuando varias personas avisaron al 112 de que una mujer que estaba bañándose no reaccionaba, por lo que la sacaron del agua.

La bañista presentaba síntomas de haber sufrido una parada cardiorrespiratoria, y los efectivos sanitarios trataron de reanimarla sin éxito.

Esta es la segunda mujer que muere esta semana en la costa malagueña después de que en la madrugada del pasado miércoles se hallara el cadáver de una mujer de 44 en una playa de Rincón de la Victoria que no presentaba signos de violencia. EFE

Temas Relacionados

Fallecimiento en playaFuengirolaMálagaAgencia de Emergencias de Andalucía112EFECosta malagueñaParada cardiorrespiratoriaSucesosMujer

Últimas Noticias

El Valencia llega sin ganar en esta pretemporada al último test en Mestalla ante el Torino

Infobae

El Trofeo Festa d’Elx pone a prueba al Elche ante un Hércules crecido

Infobae

El portero del Lille Lucas Chevalier va a fichar hoy con el PSG para cinco temporadas

Infobae

Zaragoza y Huesca cierran su pretemporada con el Memorial Carlos Lapetra en juego

Infobae

Partey, Pino y Akomach, novedades en la sesión del Villarreal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año desde que Carles

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 agosto

Un director ejecutivo de 22 años defiende trabajar 80 horas semanales: “Las jornadas laborales empiezan a las 9:00 y terminan a las 23:00”

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)