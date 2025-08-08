Muere una mujer de 60 años cuando se bañaba en una playa de Fuengirola (Málaga)

Málaga, 8 ago (EFE).- Una mujer de 60 años ha fallecido en una playa de la localidad malagueña de Fuengirola, según ha informado a EFE un portavoz del 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ocurrió sobre las 20:30 horas de este jueves cuando varias personas avisaron al 112 de que una mujer que estaba bañándose no reaccionaba, por lo que la sacaron del agua.

La bañista presentaba síntomas de haber sufrido una parada cardiorrespiratoria, y los efectivos sanitarios trataron de reanimarla sin éxito.

Esta es la segunda mujer que muere esta semana en la costa malagueña después de que en la madrugada del pasado miércoles se hallara el cadáver de una mujer de 44 en una playa de Rincón de la Victoria que no presentaba signos de violencia. EFE