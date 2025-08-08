Espana agencias

Fiscalía pide responsabilidad medioambiental por una línea eléctrica que afecta a alimoche

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 8 ago (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado a que se tramite un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental ante la posible existencia de daños medioambientales por la construcción e instalación del trazado de una línea eléctrica aérea que podría afectar la reproducción del alimoche común, un ave catalogada como vulnerable.

El caso se refiere a un requerimiento presentado por un particular ante la construcción y puesta en funcionamiento de la línea de alta tensión 400 kW doble circuito Gueñes-Itxaso, promovida por la empresa Red Eléctrica en Vizcaya, ante el que no llegó a contestar la Administración demandada, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente.

La desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada por el particular, "de exigencia de responsabilidad medioambiental, por daños medioambientales y amenazas inminentes de que tales daños ocurran (...), sin haberse iniciado ni tramitado el preceptivo procedimiento, no es conforme a derecho y, por consiguiente anulable", según un escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso EFE.

Así las cosas, el Ministerio Fiscal insta a que se acuerde la condena a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a tramitar el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental (con fijación de plazo judicial para que se cumpla), a fin de determinar si existe o no responsabilidad medioambiental.

También a la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes que deban acordarse, de prevención, evitación de nuevos daños y reparación.

En un comunicado emitido este viernes por el Ministerio fiscal, esa institución indica que "la construcción de la línea eléctrica afecta a una de las escasas zonas de España, donde todavía subsiste, nidifica y se reproduce la especie alimoche común (Neophron percnopterus), catalogada como 'vulnerable', con riesgo de pasar a 'peligro de extinción".

El texto agrega que por tratarse de una cuestión de responsabilidad medioambiental, "concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo".

Dicho procedimiento se tramita en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

En un documento legal al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía pide la adopción de "medidas preventivas de electrocución de especie vulnerable (alimoche), en relación con la construcción y puesta en funcionamiento de la línea de alta tensión 400 kW doble circuito Gueñes-Itxaso, promovida por la empresa Red Eléctrica de España S.A.U.".

El texto recuerda que la Fiscalía envió el 14 de junio de 2023 una solicitud dirigida conjuntamente a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, a la Secretaría de Estado de Medioambiente y al Ministerio para la Transición Ecológica para iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, topándose entonces con un "silencio administrativo". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Nepal abre la escalada gratuita de 97 picos para repartir el turismo más allá del Everest

Con una decisión sin precedentes, las autoridades buscan atraer visitantes a cumbres inexploradas, fomentar empleo local y aliviar la saturación en la principal montaña del país, tras un aumento récord de permisos y muertes recientes

Infobae

Unos setecientos atletas participarán este domingo en la Subida al Pico Veleta

El evento deportivo partirá desde Pinos Genil e incluirá distancias de 50 u 11 kilómetros, con un exigente ascenso de hasta 3.300 metros, recorridos individuales o por equipos y medidas especiales para garantizar la seguridad

Infobae

Cuba sufre la peor zafra en más de un siglo al no alcanzar las 150.000 toneladas de azúcar

La producción de caña cayó a niveles históricos según fuentes oficiales, un exfuncionario califica la situación de “desastre” mientras especialistas alertan sobre graves consecuencias para el consumo local, el sector del ron y compromisos internacionales

Infobae

El Ciadi rechaza la petición de España de anular el laudo de Eurus (Toyota) por renovables

El tribunal internacional ratificó la obligación de indemnizar a la filial de Toyota tras rechazar los argumentos legales de las autoridades españolas, consolidando el proceso arbitral relacionado con inversiones en energía eólica afectadas por modificaciones retroactivas en el marco regulatorio

Infobae

El Defensor del Pueblo actúa de oficio y requiere información a la alcaldesa de Jumilla

Ángel Gabilondo solicitó explicaciones a Seve González tras la reciente restricción de actividades no deportivas en centros municipales de Jumilla, medida adoptada tras la aprobación de una normativa que impacta culturalmente a la comunidad musulmana local

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un conductor de tren es

Un conductor de tren es despedido por publicar un vídeo en Tiktok mientras trabajaba: la Justicia no apoya su apelación

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

ECONOMÍA

Vito Quiles, implicado en una

Vito Quiles, implicado en una denuncia de Facua ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra una agencia de viajes

Los pagos con tarjeta aumentaron en España un 12% en el segundo semestre de 2024

Este es el pueblo que busca nuevos vecinos: perfecto para emprender, ofertas de empleo y casas desde 30.000 euros

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)