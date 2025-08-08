Espana agencias

El Trofeo Festa d’Elx pone a prueba al Elche ante un Hércules crecido

Con el estadio lleno y la afición volcada, el equipo local se enfrenta a una cita clave que permite evaluar su evolución, medir la respuesta de sus nuevos fichajes y redimirse tras recientes tropiezos antes del inicio oficial

Por Newsroom Infobae

Guardar

Elche (Alicante), 8 ago (EFE).- El Elche disputa este sábado su último amistoso antes del inicio de la temporada en el que pone en juego el Trofeo Festa d’Elx ante el Hércules, eterno rival deportivo, que pese a competir en Primera RFEF llega crecido tras su victoria hace tres semanas en el derbi disputado en Alicante y en una buena dinámica.

El encuentro de la máxima rivalidad, presentación oficial del conjunto de Eder Sarabia ante su hinchada, contará con un ambiente de gala en el Martínez Valero, a pesar de la actual diferencia de categoría deportiva entre ambos equipos.

Al ambiente festivo que vive la ciudad se suman los más de 26.000 abonados con los que cuenta la entidad ilicitana y el deseo del equipo y de su afición de consumar una revancha deportiva tras la derrota en el Rico Pérez (2-0) este verano.

Además, el grupo de Sarabia, en plena construcción, necesita despejar algunas dudas que ha dejado una pretemporada discreta en la que ha sufrido cuatro derrotas, dos de ellas en los últimos dos partidos, y sumado sólo dos victorias.

El derbi está condicionado para el equipo ilicitano por el partido que este viernes disputa por la noche en Lorca ante el Almería, si bien es probable que Sarabia guarde su posible alineación titular para darle prioridad al derbi frente el Hércules ante su afición.

La gran atracción para los aficionados en ver en acción, por primera vez en el Martínez Valero, al portero Alejandro Iturbe, los defensas Léo Pétrot y Víctor Chust, el centrocampista Martim Neto y el delantero Álvaro Rodríguez, los cinco refuerzos del Elche hasta la fecha, más el de Germán Valera, que ya jugó como cedido en la segunda vuelta del pasado curso.

Eder Sarabia, que mantiene las bajas de los lesionados Yago de Santiago y Bambo Diaby, volverá a echar mano de los jugadores de la cantera, como ha sido habitual durante toda la pretemporada, para dosificar minutos y evitar riesgos a diez días del debut en la Liga ante el Betis. EFE

pvb sm/jag

Temas Relacionados

Trofeo Festa d’ElxElcheHérculesEder SarabiaAlicanteMartínez ValeroFútbolDerbiAlejandro IturbeAlmeríaEFE

