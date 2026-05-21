De Miñaur desarbola a Darderi y completa las semifinales

Redacción deportes, 21 may (EFE).- El australiano Alex de Miñaur, tercer favorito, desarboló al italiano Luciano Darderi, que solo pudo anotarse un juego (6-0 y 6-3) y alcanzó las semifinales del torneo de Hamburgo, en las que se enfrentará al estadounidense Tommy Paul.

El jugador de Sídney, noveno del mundo, no dio opción alguna al transalpino, que hace una semana eliminó al español Rafa Jódar del Masters 1.000 de Roma.

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De Miñaur, que nunca se había medido al italiano, cerró el triunfo en una hora y 35 minutos a pesar de la mejoría de su rival en la segunda manga.

El oceánico, campeón en Róterdam este año, el undécimo título de su carrera, jugará en semifinales contra el estadounidense Tommy Paul, que ganó al alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 7-5.

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Por el otro lado del cuadro, las semifinales se completarán con el choque entre el estadounidense Aleksandar Kovacevic, que evitó la remontada del argentino Camilo Ugo Carabelli y ganó por 6-4, 6-7 (10) y 6-2, y el peruano Ignacio Buse, que se impuso al francés Ugo Humbert por 6-3, 5-7 y 6-3. EFE