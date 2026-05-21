El cambio climático alimenta a la atmósfera para generar fenómenos extremos, avisa experto

Madrid, 21 may (EFE).- El meteorólogo y divulgador José Miguel Viñas ha advertido este jueves durante una conferencia en la Fundación Canal de que el calentamiento de los océanos aporta "enormes cantidades de humedad" a las capas bajas de la atmósfera, cargándola de una energía que potencia los fenómenos meteorológicos.

La atmósfera "está como dopada", alimentando la fuerza de tormentas y borrascas, que desembocan en episodios de viento "tremendos" y lluvias como las vividas en la sierra de Grazalema este invierno, donde el agua caída "se va de escala".

PUBLICIDAD

El causante de esta situación es un cambio climático que actúa como "respuesta del planeta a nuestro modo de vida", ha explicado.

Y pese a que este fenómeno no es inaudito para la Tierra, el meteorólogo ha dicho que el cambio climático actual es "singular" porque es muy rápido y se está acelerando, lo que hace sea "muy difícil adaptarse a él".

PUBLICIDAD

Otra de sus consecuencias son episodios de sequía y "un calor mantenido", con temperaturas elevadas incluso durante la noche, que favorecen los incendios forestales: "hay menos, pero los que hay afectan a más hectáreas".

Ante el aumento de los fenómenos extremos, Viñas ha sostenido que la preparación y las medidas de prevención son esenciales.

PUBLICIDAD

De lo que "se tiene que informar al ciudadano" es de la previsión de riesgo: qué es probable que pase, cómo le va a afectar y qué debe hacer para salvarse, si está en peligro, ha afirmado, recurriendo al ejemplo de gente que, como en la dana, vive en zonas inundables.

Sobre ese fenómeno, ha sostenido que "saber con cinco días de antelación que va a haber una situación de libro de lluvias torrenciales" y que no se avise a la población "es frustrante".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha celebrado la puesta en marcha del Observatorio GOTA, una plataforma en que integra, en un mismo lugar, información meteorológica e hidrológica "en tiempo real"; una medida que ha calificado de "un primer paso para avisar del riesgo".

También ha subrayado que en España "hay demasiadas personas y demasiadas infraestructuras en zonas inundables", incidiendo en la necesidad de que exista un marco "general" que regule dónde se puede edificar.

PUBLICIDAD

Y ha insistido en que es crucial que se "hagan los deberes" no solo a nivel nacional y europeo, sino global; aún así, y frente a la ola de contracultura ambiental, ha sostenido que "hay que evitar el efecto contagio".

Viñas también ha aprovechado para abogar por la ciencia, a la que ha descrito como "la mejor herramienta que hemos inventado los seres humanos y tiene que ser nuestra guía". EFE

PUBLICIDAD