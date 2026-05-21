El Lloret asciende a la OK Liga tras el fallo favorable del Comité de Competición

Barcelona, 21 may (EFE).- El CH Lloret Vila Esportiva se convirtió este jueves en nuevo equipo de la OK Liga cinco años después, tras el fallo favorable del Comité Nacional de Competición a la reclamación presentada por alineación indebida de un jugador del CH Mataró.

El organismo suspendió cautelarmente las eliminatorias de ascenso a la máxima categoría del hockey sobre patines español después de que el club de La Selva denunciara irregularidades en la ficha federativa de Sergi Grané, jugador del CH Mataró, en el partido de la última jornada de la fase regular, en el que el conjunto gerundense cayó por 4-7.

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La resolución da la razón al equipo dirigido por Manel Díez, que obtiene finalmente la victoria por 10-0 y suma los tres puntos que le otorgan el ascenso directo, en perjuicio del Martinelia Manlleu, que había celebrado su ascenso tras imponerse al Real Club Jolaseta por 3-5 en la última jornada.

El Manlleu queda ahora a la espera del plazo de alegaciones y, si la resolución se mantiene, disputará el 'play-off' de ascenso frente al Digittecnic Club Patí Vilafranca Capital del Vi. EFE

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