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Puig y Estée Lauder rompen las negociaciones para su posible fusión

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Barcelona, 21 may (EFE).- La multinacional española de fragancias, moda y cosmética Puig ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que han terminado las conversaciones con la estadounidense Estée Lauder para una potencial fusión sin haber alcanzado un acuerdo.

Puig se mantiene enfocada "en la ejecución de su estrategia y en continuar impulsando el crecimiento rentable en el conjunto de su cartera de marcas", ha señalado la compañía.

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El pasado 23 de marzo, ambas empresas anunciaron que estaban negociando fórmulas para combinar sus negocios, una operación que habría dado lugar al tercer grupo del sector de la cosmética global, con un valor cercano a 35.000 millones de euros. EFE

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