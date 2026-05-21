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0-2. El Barcelona gana al Las Palmas y habrá miniclásico

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Redacción deportes, 21 may (EFE).- El Barcelona ganó al Las Palmas por 0-2 y alcanzó la final de la Copa de Campeones juvenil en el estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares (Madrid), donde se enfrentará por el título al Real Madrid, que el miércoles ganó al Granada.

Un gol en cada parte dio la victoria al conjunto de Pol Planas y frustró al Las Palmas, que careció del acierto de su rival.

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El partido se desequilibró cuatro minutos antes del intermedio, cuando el egipcio Abdelkarim aprovechó un buen pase filtrado de Orian Goren y batió a Santana con una buena definición.

El cuadro insular tuvo el empate al inicio de la segunda parte con un disparo de Artiles que se estrelló en el travesaño.

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El Barcelona sentenció el partido a nueve minutos del final, en el 81, en una acción que nació de un robo de balón en el propio campo del Las Palmas. La pelota acabó en Alex González, que tras una pared con Juntyent llevó la pelota a la red.

El Barcelona disputará la final con el Real Madrid, que el miércoles ganó al Granada. El cuadro blanco es el que más títulos ha conseguido en esta competición (8), mientras el azulgrana acumula cuatro. EFE

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