El PP exige explicaciones a Robles por la renuncia de su ministerio a adquirir cazas estadounidenses F-35

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha exigido explicaciones a la titular de Defensa, Margarita Robles, tras conocerse la renuncia de su ministerio a adquirir cazas estadounidenses F-35.

Este miércoles, a raíz de una noticia publicada por el diario 'El País', el ministerio de Defensa confirmó a Europa Press había descartado adquirir aviones caza F-35 estadounidenses para sumar a la flota aérea de las Fuerzas Armadas y que prefería apostar por las alternativas europeas como el Eurofighter o el Futuro Sistema Aéreo de Compate (FCAS).

En la noticia en cuestión, se explicaba que el departamento de Robles ya había iniciado contactos preliminares para la compra de los F-35 pero que sin embargo, la decisión de que el 85% de los fondos destinados a seguridad y defensa se inviertan en Europa hacía incompatible adquirir un modelo estadounidense como pieza clave de la aviación de combate.

Por todo ello, los 'populares' consideran que la ministra Robles debería "explicar" este asunto a pesar, según ha dicho, de que tengan en el Ejecutivo "tanto miedo a las Cortes Generales".

PROTEGER EL CAMPO

De los Santos, durante su atención a los medios de comunicación, ha sido preguntado también por los aranceles impuestos por Donald Trump a la Unión Europea y que han entrado este mismo jueves en vigor.

Según ha dicho, tras el acuerdo alcanzado entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en esta materia y ante las posibles modificaciones que pueda hacer el dirigente estadounidense del acuerdo, el Gobierno lo que tiene que hacer es "ofrecer soluciones" a los sectores más vulnerables como por ejemplo el campo.

"Lo que hay que hacer es proteger a nuestros trabajadores y al campo español", ha concluido el vicesecretario 'popular'.

