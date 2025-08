PSOE-A confía en que "tarde o temprano se terminará sabiendo" la verdad de los contratos del SAS: "Moreno oculta algo"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, se ha mostrado confiada en que "tarde o temprano se terminará sabiendo" la "verdad" sobre las posibles irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que el Grupo Socialista denunció ante un juzgado de Sevilla que mantiene abiertas unas diligencias de investigación al respecto, y ha aseverado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "está ocultando algo" en este asunto.

Así lo ha señalado María Márquez en una entrevista concedida a Europa Press en la que, acerca de este caso, ha señalado que por parte del PSOE-A esperan que el presidente de la Junta y del PP andaluz "respete la Justicia", y que desde el Gobierno del PP-A "no rompan a martillazos, como hacían en 'Génova' --en referencia a la dirección nacional del PP--, todas las pruebas y todo el recorrido judicial" que está teniendo este asunto "en estos momentos en los juzgados".

En esa línea, la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha aseverado que "la Justicia le está pidiendo papeles a la Junta de Andalucía que no envían", por lo que ha sostenido que "Moreno Bonilla está ocultando algo".

"La prueba más evidente de que algo oculta es que había casi 20 informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía" acerca de estos contratos y Moreno "le cortó la cabeza a todos los funcionarios que dijeron que había irregularidades", ha abundado María Márquez, que ha denunciado así que el presidente andaluz "ha puesto a gente de su máxima confianza en órganos estratégicos para controlar absolutamente toda la información, también la que se manda a los juzgados".

Ha subrayado que al PSOE-A esto le "parece gravísimo", y lo que quieren es "saber la verdad", desde la premisa de que "el tiempo es el mejor aliado de la verdad, y tarde o temprano se terminará sabiendo" ésta, según ha augurado María Márquez.

En todo caso, tanto Juanma Moreno como el Gobierno del PP-A "tienen que colaborar con la Justicia", algo que "nunca han hecho" los 'populares', según ha apostillado la dirigente socialista, que en ese sentido ha criticado que el PP "fue capaz hasta de mandar a un cura disfrazado a la casa de (Luis) Bárcenas --extesorero del partido-- para eliminar pruebas en pleno caso 'Gürtel'".

"Por tanto, nos esperamos cualquier cosa de este partido político", ha advertido María Márquez en referencia al PP y antes de incidir en señalar que por parte del PSOE-A lo que quieren es "saber la verdad", teniendo en cuenta, según ha subrayado, que "estamos jugando con lo más importante que tenemos los andaluces", que es la sanidad pública, que "nunca antes" había atravesado "una situación tan desastrosa, de manera premeditada" como la que sufre ahora, según ha opinado la representante socialista.

"CERO PATATERO" DE MORENO EN GESTIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA

En esa línea, María Márquez ha aseverado que Moreno tiene "un cero patatero en sanidad, en la defensa de la sanidad pública", y ha señalado que "es imposible salir a la calle y no encontrarse a alguien que no esté cabreado con Moreno y con el PP porque no encuentra una respuesta" en el sistema público de salud "cuando se pone malo".

María Márquez ha vinculado esta situación al "nuevo modelo" que "ha instalado el PP en Andalucía", el de "la derecha de toda la vida", según el cual "quien tiene dinero se cura antes" o "se paga una prueba en un hospital privado", mientras que "quien no tiene dinero" tiene que esperar "largas colas" o irse "a las cuatro o las cinco" horas de la madrugada a "la puerta del centro de salud" que le corresponda, esperando "meses, incluso años, una operación o una prueba con un especialista, y cruzar los dedos para que no sea grave" lo que tenga y "no pase nada".

Así las cosas, la dirigente del PSOE-A ha urgido a Moreno a que "de manera inmediata le facilite a la Justicia todos los papeles que le está pidiendo", y al respecto ha puesto de relieve que "se están investigando en estos momentos papeles que llevan la firma" del presidente de la Junta, que "quitó todos los controles para poder hacer lo que quería", que era, según ha criticado María Márquez, dar "sin control el dinero de los andaluces, el que se paga con los impuestos de la gente que se levanta todos los días muy temprano para trabajar y que paga sus impuestos religiosamente, a quien ha querido para fortalecer la sanidad privada mientras destroza la pública".

SOBRE LA "TRAMA" DEL EXMINISTRO MONTORO

"Esto nos parece lo peor que le podía haber pasado a Andalucía en los últimos años", ha enfatizado la portavoz parlamentaria socialista, quien por otro lado ha confirmado que su grupo va a registrar solicitudes "de información" al Gobierno andaluz desde el Parlamento para averiguar la posible vinculación que con el caso de supuesta corrupción que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro pudieran tener empresas del sector de juegos de azar que "se han beneficiado" de la normativa que la Junta aprobó para permitir casas de apuestas "a menos de 150 metros de centros educativos".

Al respecto, María Márquez, que ha subrayado que Moreno consideraba al que fuera ministro de Hacienda en gobiernos del PP como un "amigo" y "un político sagaz", ha señalado que "lo que se ha demostrado" hasta ahora en relación "con la trama de Montoro" es que el entonces titular de Hacienda "hacía leyes a medida de empresas que después terminaban beneficiándose claramente de esas leyes, y esas empresas", a su vez, "terminaban financiando, presuntamente", al ya exministro.

La representante del PSOE-A ha aseverado que "los andaluces nos merecemos saber si a costa de decisiones" del Gobierno del PP-A de Moreno "se ha beneficiado también la trama de Montoro", porque "hay empresas vinculadas al juego de las que se ha beneficiado" el exministro que "son las mismas que se han beneficiado de medidas" como la referida de permitir "que a 150 metros de un colegio o un instituto se pusiera una casa de apuestas, con el drama, además, que esto supone" para las familias de personas "con problemas de adicción al juego", según ha abundado María Márquez.

"A ver si ahora, pasado el tiempo, nos vamos a enterar de que esas empresas a las que Moreno Bonilla benefició poniéndolas al lado de colegios y de institutos" mediante un decreto que tuvo a "todo el mundo en contra, han beneficiado" también a Montoro y "va a haber una trama en Andalucía también respecto a esto", ha advertido la vicesecretaria socialista, que ha considerado "gravísimo" que así hubiera ocurrido, si bien ha apostillado que "tampoco" le sorprendería eso a los socialistas andaluces teniendo en cuenta que desde el Gobierno del PP-A "son capaces de jugar con lo más sagrado que tenemos, que es la salud", según ha sentenciado.