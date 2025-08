La reina clausura el festival de cine Atlántida que premia al compositor Alberto Iglesias

Palma, 3 ago (EFE).- La reina Letizia ha presidido este domingo la clausura del XV Atlàntida Mallorca Film Fest, en una gala donde ha entregado el premio Master of Cinema al compositor de música de cine Alberto Iglesias.

La entrega de premios ha puesto en broche final a un festival que ha superado los 45.000 espectadores en sus proyecciones, conferencias y conciertos, incluidas la propia reina y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que fueron a ver el largometraje documental sobre salud mental 'En un lugar de la mente' al Cine Rívoli el jueves pasado.

La reina ha sido recibida a su llegada por la presidenta balear, Marga Prohens; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; y el presidente del Consell, Llorenç Galmés.

Ya en el recinto del patio del centro cultural de la Misericordia, en Palma, donde se han entregado los premios, la reina ha saludado a Alberto Iglesias, al compositor Gustavo Dudamel y a María Valverde, directora de la película que se ha proyectado en la clausura y een la que participa el director de orquesta venezolano.

Doña Letizia ha estado también charlando con un grupo de adolescentes que han participado en un taller de cine y redes sociales puesto en marcha por el festival poco antes de que comenzara la ceremonia con un concierto del guitarrista flamenco Yerai Cortés.

Alberto Iglesias, compositor de más de 40 bandas sonoras, ha sido nominado cuatro veces a los Óscar, la última vez en 2022 por 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, además de haber sido premiado en dos ocasiones en el Festival de Cannes y poseer el récord de Goyas de la historia, con un total de 12 galardones.

El jurado de la sección oficial ha concedido el premio Dama Agustí Villaronga a la Mejor Película Nacional a 'Jone, Batzuetan' (Jone, a veces), la ópera prima de Sara Fantova. El jurado también ha decidido otorgar una Mención Especial a 'Downriver a Tiger', de Víctor Diago.

El galardón a la mejor Película Internacional ha recaído en ‘El silencio de Julie, de Leonardo Van Dijil, con una Mención de Honor para ‘How to be normal and the oddness of the world’ de Florian Pochlatko.

El jurado balear (con la cineasta Marga Melià, el productor Charli Bujosa y la creadora Clara Ingold) ha premiado 'Soñando con Leones', de Paolo Marinou-Blanco, como la Mejor Película Balear; y el mejor Cortometraje ha sido 'Eixam' de Eugenia Sampedro.

El Premio de la Crítica, otorgado por tres miembros de la Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura Cinematográfica, ha distinguido ‘Eat the Night’, de Caroline Poggi y Jonathan Vinel, con una Mención Especial para ‘How to be normal and the oddness of the world’, de Florian Pochlatko.

El palmarés lo ha completado el Premio del Público, que ha ido a parar a ‘The designer is dead’, de Gonzalo Hergueta, que reconstruye la vida del diseñador mallorquín Miguel Adrover.

Tras desvelar el palmarés se ha proyectado la película documental ‘El canto de las manos’, dirigida por María Valverde, que ha asistido a la clausura junto al compositor Gustavo Dudamel. La película refleja la extraordinaria producción de la ópera 'Fidelio' por parte de un equipo de artistas sordos bajo la batuta de director de orquesta de Dudamel.

El director del festival y cofundador de la plataforma Filmin, Jaume Ripoll, ha destacado el "salto adelante" que ha supuesto esta decimoquinta edición del certamen "por la cantidad de audiencia que ha visitado las sedes, por el nivel de los estrenos nacionales y por la calidad de las proyecciones y los conciertos".

"Cuando empezamos este viaje en Mallorca hace 10 años jamás pudimos imaginar alcanzar esta dimensión,", ha reconocido y ha destacado que esta edición ha ofrecido una mezcla de "reflexión y evasión, denuncia y celebración" a través de las películas que se han proyectado.

Ha recordado la particularidad del Atlàntida que "no acaba en lo presencial sino sigue online con una programación ampliada que disfrutarán cientos de miles de personas". Se desarrollá en Filmin y estará disponible hasta el 25 de agosto.

La decimoquinta edición de Atlàntida Mallorca Film Fest ha pasado por Ses Voltes, La Misericòrdia, el museo Es Baluar, los cines Rívoli y Cineciutat y la Fundación Pilar y Joan Miró Mallorca. Por el certamen han pasado invitados ilustres como Celine Song, Rodrigo Sorogoyen, Tom Blyth, Russell Tovey, Andrea Segre y Sepideh Farsi. EFE

(foto) (vídeo)