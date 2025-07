Montero lamenta la "inacción institucional" tras lo ocurrido en Torre Pacheco

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha participado en la manifestación convocada este lunes por la tarde en Murcia que, bajo el lema 'Región de Murcia antirracista', ha recorrido el centro de la capital desde el paseo Alfonso X El Sabio, hasta el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

Montero ha manifestado su apoyo a la Región y a Torre Pacheco ante lo que ha tachado de "campaña de terrorismo racista de extrema derecha organizada por decenas de nazis que venían de todo el territorio para aterrorizar a vecinos que llevan una semana teniendo miedo de salir de sus casas".

Para Montero "al terrorismo racista de extrema derecha se le planta cara en las calles, ante la inacción institucional". Así, se ha referido al Gobierno regional del Partido Popular (PP) afirmando que, con el apoyo de Vox, "están fortaleciendo y favoreciendo con sus políticas ese racismo institucional" y los ha culpado de "señalar a las personas migrantes como un problema".

A aquellos preocupados por la delincuencia o los problemas de convivencia, Montero les ha pedido que "miren a los corruptos, a los fondos buitre que están haciendo que el alquiler esté por las nubes, a los empresarios del agronegocio que explotan y esclavizan a miles de personas migrantes, a esos banqueros que desahucian a miles de personas cada año". "Que miren a señores blancos con traje y corbata que, como políticos del PP y del PSOE, o como dueños de las principales empresas de este país están destrozando la convivencia", ha añadido.

A lo sucedido la pasada semana en Torre Pacheco se ha llegado, para la eurodiputada, "llenando con muchas gotas un vaso que lo ha colmado el terrorismo racista de extrema derecha, un vaso que se ha llenado a lo largo de muchos años con discursos que se han normalizado por parte de Vox y del PP, pero también muchas veces por parte de la progresía, vinculando a la migración como un problema".

SÁNCHEZ SERNA: "LA REGIÓN DE MURCIA ES PLURAL Y ACOGEDORA"

Por su parte, a, ha lamentado que la Región de Murcia "tiene un grave problema, un racismo que se alimenta desde las instituciones".

Sánchez Serna se ha referido a la aprobación de los presupuestos regionales que se celebrará este miércoles en la Asamblea Regional y ha señalado que "tiene como medida estrella" el cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, en Murcia. "Esto es lo que López Miras y Antelo ofrecen", ha criticado.

Para el diputado, "estas medidas ponen en la diana a las personas migrantes, sobre todos a los migrantes pobres, y son ellos la gasolina con la que se han incendiado estos días las calles de Torre Pacheco". Asimismo, ha señalado que en las calles del municipio "se han visto a determinados dirigentes de Vox que se han atrevido a colgar palizas a personas migrantes en sus redes sociales, jactándose y llamando a una suerte de rebelión".

Sánchez Serna, no cree en los discursos a favor de la integración de PP y Vox y ha afirmado que "son los primeros que no quieren ninguna integración, quieren carne barata para explotar en el campo de Cartagena". "No hay integración cuando hay explotación, no hay integración cuando hay segregación en las aulas, o cuando un migrante no puede entrar en una vivienda porque, por temas de racismo, no se le alquila", ha aseverado.

"La Región de Murcia es una plural, diversa y acogedora", ha afirmado, para acabar mandando un mensaje a los migrantes asegurando que "son tan murcianos y tan españoles como cualquiera de nosotros. No tienen que tener miedo, nos tienen a mucha gente y juntos vamos a platar cara a los fascistas y los racistas. Esta tierra va a demostrar que somos más y mejores que la banda de descerebrados de Antelo y de Vox".

MBAYÉ: "QUE INVESTIGUEN A QUIENES ESTABAN DETRÁS DE ESTO"

El secretario de antirracismo de Podemos, Sergine Mbayé, ha denunciado, antes de la manifestación lo que ha calificado de "cacería racial" de Torre Pacheco y ha pedido al Gobierno que investigue "quienes estaban detrás de esto, que personas la apoyaron y la aplaudieron". Así, Mbayé ha apuntado ha denunciado "una dejadez" hacia estas personas "que están alimentando un odio a los migrantes".

"La convivencia no es solo un eslógan, son políticas, invertir en educación, en vivienda para que no se formen guetos", ha pedido.