Grandes llamaradas y una columna visible desde todo Vitoria por el incendio de una fábrica

Vitoria, 20 jun (EFE).- Un incendio ocurrido este viernes en la fábrica del productos de higiene personal LEA, en Vitoria, ha causado llamaradas de varios metros de altura y una densa columna de humo negro que es visible desde toda la ciudad.

Las empresas colindantes a la fábrica incendiada, ubicada en el polígono industrial de Gamarra, han sido desalojadas ante las dimensiones del incendio que ha tenido lugar a las 13.45 horas y no ha causado heridos.

La labor de los bomberos se está concentrando en evitar que las llamas se extiendan a unos depósitos de oxígeno existentes en la fábrica, cuyo personal ha podido abandonar las instalaciones, según han explicado desde el Ayuntamiento de la capital alavesa.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que no se desplace a la zona si no es estrictamente necesario y recomienda a los vecinos del cercano barrio de Abetxuko que no salgan de sus casas y que cierren ventanas y puertas de sus casas debido al humo.

Al parecer el fuego ha podido tener su origen en un camión cisterna que estaba llevando productos químicos a la empresa, según han apuntado fuentes municipales.

Al lugar de los hechos se ha desplazado todo el parque de bomberos de Vitoria y se ha pedido colaboración del parque de Nanclares. También están en el lugar efectivos de la Ertzaintza, de la Policía Local y de Protección Civil. EFE

(foto) (vídeo)