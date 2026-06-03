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Inditex gana la cifra récord de 1.375 millones en su primer trimestre fiscal, un 5,4 % más

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Madrid, 3 jun (EFE).- El grupo Inditex obtuvo un beneficio neto de 1.375 millones de euros en su primer trimestre fiscal (febrero a abril), un 5,4 % más en comparación con el mismo periodo de 2025, según lo que ha comunicado este miércoles al regulador bursátil (CNMV).

El grupo textil, que engloba marcas como Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti, experimentó en el periodo analizado un repunte interanual de las ventas del 5,8 %, hasta 8.750 millones, que a tipo de cambio constante se elevaron hasta el 8,8 %, y el resultado operativo (ebitda) creció un 7,3 %, hasta los 2.568 millones.

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La mayor empresa cotizada española ha adelantado un alza en las ventas en tienda y en línea en lo que va de su siguiente trimestre fiscal -entre el 1 de mayo y el 1 de junio- del 11,5 % en tasa interanual y a tipo de cambio constante. EFE

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