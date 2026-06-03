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Regresan los medios aéreos a El Valle (Murcia) para la extinción del incendio forestal

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Murcia, 3 jun (EFE).- El dispositivo de extinción del incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el parque regional de El Valle, en Murcia, que afecta a unas 110 hectáreas de terreno, dispone de nuevo desde primera hora de la mañana de este miércoles de medios aéreos para intensificar las labores de extinción.

En su cuenta de la red social X, el presidente autonómico, Fernando López Miras, ha informado de la incorporación del primer medio aéreo de la mañana, al que se irán sumando de forma progresiva más efectivos para mantener la mayor capacidad de extinción.

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El fuego, que obligó al desalojo de unos cien vecinos de la pedanía murciana de Los Garres, ha movilizado en las últimas horas a más de 250 efectivos autonómicos y estatales, entre ellos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, más de 200 militares y 70 medios de la UME han trabajado toda la noche en la extinción de un incendio que continúa activo y para cuya estabilización "será clave" la intervención de medios aéreos. EFE

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