Carlisle: "Estamos jugando contra el mejor equipo del planeta y es el partido definitivo"

Redacción Deportes (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Rick Carlisle, entrenador de los Indiana Pacers, elogió este jueves a su equipo por forzar un séptimo y definitivo duelo en las Finales de la NBA ante un conjunto del poderío de los Oklahoma City Thunder.

"Nuestra afición estuvo espectacular esta noche. Es el público más ruidoso que he escuchado nunca en el Gainbridge Fieldhouse (...). Y estamos jugando contra el mejor equipo del planeta. Lo han demostrado durante todo el año y nosotros tenemos que jugar a un nivel muy alto para tener alguna oportunidad", dijo en una rueda de prensa.

"Las cosas que han llevado al partido final obviamente importan. Pero en este punto, cualquier conversación sobre cosas del pasado realmente no tiene sentido. Es un partido. Es el partido definitivo", añadió.

Carlisle también habló sobre Tyrese Haliburton, entre algodones por problemas en el gemelo pero que finalmente jugó a muy buen nivel, y sostuvo que hubo más ruido en torno al base fuera que dentro del vestuario.

"Es superimportante para nosotros. Creo que lo más importante fue que no hubo mucho drama. El drama se creó un poco en la prensa porque se habló mucho del tema. No venía de él. Fue directo. No quería mucha atención. Hizo todo lo posible para poder jugar", argumentó.

"Afortunadamente, pudimos mantener razonablemente sus minutos (23 en pista) porque tuvimos una gran primera mitad y un buen inicio del tercer cuarto", afirmó.

Con un recital en ataque y defensa, los Pacers aplastaron por 108-91 a unos Thunder que ya perdían de 22 puntos al descanso.

Será la primera ocasión desde 2016 en que las Finales de la NBA llegan a un séptimo duelo. Aquella vez los Cleveland Cavaliers de LeBron James sorprendieron a domicilio a los Golden State Warriors de Stephen Curry, que desperdiciaron un 3-1 por el título. EFE

