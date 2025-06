'Pecco' Bagnaia reconoce que "es fantástico llegar aquí en este momento de la temporada"

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), vencedor en las tres últimas ediciones del Gran Premio de Italia de MotoGP, reconoció este jueves, en la rueda de prensa previa al inicio de la prueba, que "es fantástico llegar aquí en este momento de la temporada".

"Es verdad que en Aragón, en la carrera el domingo, me mostré muy competitivo, pero creo que mis sensaciones no dependen sólo de lo que hemos conseguido en Aragón y tenemos que ver si soy capaz de tener esas sensaciones y una buena puesta a punto desde el principio del fin de semana", comentó el dos veces campeón del mundo de MotoGP.

"Ya sabemos lo importante que es comenzar bien aquí, pero tengo muchas ganas de afrontar este fin de semana; me encanta competir aquí y ver a toda la afición volcada con nosotros", destacó Bagnaia sobre el trazado de la Toscana.

El piloto de Ducati indicó que el de Mugello "es un fin de semana mágico", en el que tratará de "dar el máximo, mantener el ritmo de Marc -Márquez-, que normalmente se suele mostrar como el más fuerte" y de "luchar por la victoria".

"Será muy importante ser competitivo aquí, pues de no ser así podríamos decir que hay un problema, por lo que trataré de estar en la lucha, aunque sé que no estoy en disposición de pensar en la victoria en las dos carreras, porque sabemos lo fuerte que está rodando Marc esta temporada y también Álex. Es importante comenzar a incrementar nuestro ritmo y nuestro rendimiento sesión tras sesión", reconoció 'Pecco' Bagnaia.

El piloto italiano reconoció que le gusta la presión, ya que, en su opinión, "es una gran motivación tratar de ser competitivo en Mugello y siempre ha resultado positivo".

"En los test siempre es difícil sacar conclusiones de lo que se puede utilizar y lo que no, porque hay muchísimo mejor agarre en los test", indicó sobre las pruebas que, aseveró, continuará mañana; no obstante, aseveró que no sabe si continuará "con esta misma configuración durante todo el fin de semana".

"Tenemos que ser conscientes de que el último fin de semana nos resultó complicado hasta la carrera, si bien es cierto que luego gané en confianza por el rendimiento en la carrera del domingo, pero también es cierto que finalicé en la misma posición que en las primeras carreras de la temporada, tercero", manifestó.

"Estuve más cerca de ellos, aunque Marc estuvo siempre delante jugando con nosotros y yo peleando con Álex, pero al final acabé tercero, así que considero que es un buen punto de reinicio, pero tenemos que dar un paso adelante este fin de semana y es el circuito adecuado para hacerlo", recalcó Bagnaia.

Sobre la larga recta de Mugello y la primera curva, la de San Donato, Bagnaia recordó que en Aragón se vio "que es más importante la tracción en la aceleración que la velocidad punta" y que en el próximo Gran Premio "puede resultar más fácil adelantar", porque "la recta es más larga y hay más aspiración".

"Es verdad que la velocidad punta es importante, pero también es importante tener tracción en la salida de las curvas", insistió el campeón italiano.

El español Marc Márquez lidera la clasificación con 233 puntos, 32 más que su hermano, Álex, segundo de la tabla. Bagnaia completa el podio general en la actualidad, con 140 puntos. EFE