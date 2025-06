Urtasun pide a Sánchez "garantías" de tener bajo control la situación en el PSOE tras el 'caso Cerdán'

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dar garantías" de tener la situación bajo control en el PSOE tras la presunta implicación del exministro Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una trama de corrupción.

"Debe dar garantías de que tiene la situación bajo control y que es capaz de extirpar a estas viejas corruptelas del capitalismo de amiguitos que todavía corrompen algunos partidos en este país", ha expresado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, en donde ha reiterado que Sánchez debe, a su juicio, explicarse y que las informaciones que han salido a la luz son muy graves.

Ha condicionado el apoyo de Sumar al Gobierno a tres supuestos: que el PSOE sea capaz de "extirpar esta corrupción"; que haya, en sus palabras, contundencia en la institucionalización de la lucha contra la corrupción --ha criticado que la proposición de la ley de creación de una agencia de lucha contra la corrupción lleve más de un año parada-- y recuperar el uso social como motor de la legislatura.

"Nosotros, evidentemente, haremos todo lo posible para que PP y Vox no lleguen al Gobierno, pero a la ciudadanía no le podemos trasladar sólo que, ojo, que vienen PP y Vox y, por tanto, todo vale. A la ciudadanía debemos conseguir que esta legislatura le valga la pena. Y esto significa no sólo ser creíbles en la lucha contra la corrupción, sino también volver a recuperar una agenda social".

Ha afirmado que la vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente del Gobierno han acordado que habrá una convocatoria en, según él, los próximos días de la comisión de seguimiento del pacto de la coalición para "poner negro sobre blanco" en cuestiones como los presuntos casos de corrupción.