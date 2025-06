Koldo tildó de "amargados de mierda" a Cerdán y su socio por estar "de fiesta en fiesta gastándose la pasta": "Qué asco"

Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, calificó de "amargados de mierda" al ex 'número 3' del PSOE Santos Cerdán y a un empresario afín a este último por estar en Madrid "de fiesta en fiesta gastándose la pasta". "Qué asco me dan, amargados de la vida. Necesitan mierda para ser feliz", le escribió a su entonces mujer.

Así lo recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe de 490 páginas entregado al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, y que provocó que el propio Cerdán abandonase este jueves su puesto como secretario de Organización socialista y dejase asimismo su acta de diputado. Los investigadores, en concreto, señalan a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública.

Los agentes dan detalles de la "evolución de la relación de Koldo con Ábalos y Cerdán". Koldo, que habría desarrollado "una fuerte lealtad" hacia el exministro, pudo "generar malestar" en Cerdán, que habría tratado de "entorpecer la relación" entre ambos.

El que fuera asesor de Ábalos también tenía sus recelos con Cerdán y así se los expresó a su mujer, a la que relató que Santos y el empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola --al que apodaban Gui, Guipo o Guipúzcoa-- estaban en Madrid. "El HP de Santos con Gui de fiesta en fiesta gastándose la pasta", le dijo.

La entonces esposa de Koldo le recordó en ese momento que "el pequeño" --como se referían a Cerdán-- estaba tratando de que el propio Koldo le contase "cosas". "Para poder venderte. Al menos creo que Barriguitas te trata mejor", apuntó, en referencia en este caso a José Luis Ábalos. Koldo admitió ese apunte de su esposa y ensalzó al ministro: "Bastante mejor. Pero que mucho mejor".

En ese punto, su mujer aseguró a Koldo que antes era él quien necesitaba "al pequeño". "Pero ahora el que necesita es él", opinó. Tan solo un día después, el asesor de Ábalos volvió a quejarse de Cerdán. "Santos otra vez me la (ha) liado. Todos son unos HP", lamentó.

Y lo hizo, como recogen los agentes, porque descubrió que Cerdán se disponía a irse de comida con Ábalos y con el propio Antxón. "Pues a Barriguitas no le conviene juntarse con Guipu, sobre todo porque no sabe dónde se está metiendo", convino la mujer de Koldo. "Me la pela. Vamos, como si se mueren", contesto éste.

Su mujer le dio dos opciones: "Yo ya no sé si Santos es tonto o quiere joderte la relación con Barriguitas". "Las dos cosas. (Cerdán) Está rabioso con mi relación con él (Ábalos)", zanjó su asesor.

ÁBALOS, SIN "UN PUTO DURO": "CON 50 EUROS TODA LA PUTA SEMANA"

En otra conversación, mantenida esta vez entre Koldo y Ábalos, el primero hace hincapié en la necesidad de que el ministro solo atienda las peticiones que le lleguen de "gente fiel" a él --"la gente del partido", puntualiza el ex titular de Fomento-- y pedir para él mismo "una salida digna".

Sobre esto, Koldo le dice que va a "intentar pedir a Santos" que le dé "dos obras". "Yo ahí consigo medio kilo fácil. Y se lo voy a pedir directamente y sé a quién. Entonces lo que me da, yo la mitad te la voy a dar, la otra mitad es para pagar mis gastos y todo lo demás", le promete.

"Yo no tengo ya ni para pagar las cuotas de mi hipoteca", le dice Ábalos. De hecho, le cuenta que no tiene "un puto duro" y que va "con 50 euros toda la puta semana". "Eso sí, lo estoy estirando que te cagas", afirma.

García le replica: "Pues tu hijo debe tener dinero tuyo, por cojones". Y Ábalos concede: "Sí, me va dando 1.000, 4.000, y aún así... La verdad es que me he fundido mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo", asume. Koldo cuantifica que el ex ministro se habría gastado "470.000 en dos años".