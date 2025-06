Víctimas de la dana piden no ser "vetadas" en la comisión de investigación antes de decir si se reúnen con Mazón

La vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, Carmina Gil, ha indicado que no han dicho "ni que sí ni que no" a reunirse con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ya que lo "primero" que quieren es no ser "vetadas" en la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre en Les Corts Valencianes.

Así se ha pronunciado Gil en declaraciones a los medios este lunes durante la inauguración en el IES Font de Sant Lluís de València de un mural exterior de grandes dimensiones realizado por el alumnado del Bachillerato Artístico en recuerdo de la barrancada del pasado 29 de octubre.

Preguntada por si han recibido alguna citación para verse con el 'president', ante las declaraciones del jefe del Consell de que pueden reunirse con él cuando quieran, la vicepresidenta de la asociación ha afirmado que sí que han recibido una llamada en estos términos, pero ha señalado que "no se encuentra el sentido" porque ignoran que querrá decirles el 'president'.

"Si quiere escuchar lo que le queremos pedir, nosotros se lo pedimos cada día 29 en la calle desde hace siete meses. No sé si todavía no lo ha escuchado", ha subrayado, al tiempo que se ha preguntado que, "a no ser que quiera presentar su dimisión, pedir perdón públicamente e ir a declarar ante la jueza, ¿qué más puede decirle a las familias de las personas que murieron allí?". "A mí personalmente no me entra en la cabeza que quiere decirnos en esa reunión", ha recalcado.

Gil ha remarcado que, "cuando se reciba una invitación" a la comisión de investigación, "evidentemente se hará una asamblea y se preguntará a los socios, a las familias" y "lo que decidan ellas será lo que se le transmita" a Mazón sobre el encuentro, ha reiterado.

Por su parte, Toñi García, vecina de Benetússer que sufrió la muerte de su marido y su hija, de 63 y 24 años respectivamente durante la dana, ha denunciado que Mazón "lo único que hace es ir de comida con todo el apoyo del partido, de la directiva nacional del PP", y "sonríe", mientras los demás "sufren y padecen la negligencia de su gobierno".

"No estuvo a la altura, seguimos sin saber la verdad a día de hoy, seguimos vetados. No tenemos conocimiento ni nos han llamado para asistir a ninguna comisión de investigación en este gobierno", ha manifestado.