Muñoz (PP) duda del estado de "shock" del Gobierno por Cerdán: "¿De verdad alguien piensa que Sánchez no lo sabía?"

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha puesto en cuestión el estado de "shock" que "vende" el Gobierno a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que implicaría al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un supuesto cobro de comisiones, y se ha preguntado si "de verdad alguien piensa" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no sabía lo que estaba ocurriendo.

"Me parece un poco irrisorio que intenten hacernos ver que el Gobierno no sabía nada y que están en el estado de shock. A mí me parece un poco surrealista", ha declarado Muñoz en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press.

Muñoz ha criticado la "huida hacia adelante" del Gobierno ante las informaciones que están conociendo sobre el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el actual secretario de Organización socialista.

"¿Alguien puede pensar que Sánchez no sabía nada, de verdad? Se lleva hablando de este supuesto informe en el que se menciona a Cerdán y el Gobierno no sabía que esto iba a pasar y no estaba previsto?", se ha preguntado.

Además, Muñoz ha destacado que la Oficina de Conflicto de Intereses tendrá que investigar si Sánchez actuó como debía en el rescate de Air Europa, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al Partido Popular. "Pedimos que se investigue y la Justicia nos ha dado la razón", ha agregado.

"UNA REGRESIÓN DEMOCRÁTICA"

La dirigente del PP ha denunciado que viven una "regresión democrática" marcada por una paradoja, dado que "cuanta más corrupción sale del Gobierno, más se fortalece la unión entre sus socios", quienes perciben que "cuanto más débil esté Sánchez, más le pueden sacar".

Además, ha afirmado que la intención del Ejecutivo de Sánchez de resistir hasta 2027 responde no solo a la ambición, sino también a la necesidad de estar en el Gobierno para poder utilizar al Estado para defenderse de los presuntos casos de corrupción que le afectan.

Muñoz ha recalcado que los padres de la Constitución "jamás" pensaron que un Gobierno, desde dentro, intentaría "volar por los aires los cimientos del Estado de Derecho". "Nunca pensé que tendríamos que defender cosas que teníamos ganadas, como una democracia liberal o el imperio de la ley", ha asegurado tras reiterar que Sánchez ha demostrado "no tener escrúpulos" ni "palabra".

LAS PRIMARIAS DEL PP

Por otra parte, ante el debate sobre las primarias dentro del PP y si es partidaria de 'un militante, un voto' como defiende Isabel Díaz Ayuso, Muñoz ha señalado que aún no conocen la ponencia de Estatutos y ha admitido que deben aprovechar el congreso del partido que se celebra en julio para "ajustar determinadas cuestiones" porque "no parece razonable" que los afiliados voten una cosa y los afiliados otra.

"Es evidente que tenemos un modelo ahora mismo de primarias en el que pasó algo muy curioso, que es que en su momento cuando comenzó, los afiliados votaron a Soraya Sáenz de Santamaría y después los compromisarios votaron a Pablo Casado", ha manifestado, recordando lo que sucedió en el cónclave de 2018.

Dicho esto, ha subrayado que los ciudadanos lo que quieren escuchar ahora es qué va a hacer el PP para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. "Creo que la gente que nos oye en sus casas le parece surrealista que estemos hablando de las primarias del PP", ha dicho, para añadir que se trata de "una cuestión muy interna" del partido.