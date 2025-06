El PSOE se desvincula del registro en casa de Ábalos y niega que le pueda afectar

El PSOE sostiene que no le preocupa el registro que llevó a cabo la Guardia Civil en la víspera en el domicilio del exministro socialista José Luis Ábalos y considera que no afectará a los actuales dirigentes, como el secretario de Organización, Santos Cerdán.

Así, el diputado del PSC, José Zaragoza, ha señalado que "no le preocupa nada" que el registro de la Guardia Civil en casa de Ábalos pueda salpicar a Cerdán. "A nosotros no nos puede preocupar nada que sea transparencia", ha indicado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso este miércoles, a la entrada de la sesión de control al Gobierno.

Por el contrario ha reprochado al PP que hagan "insinuaciones, descalificaciones e insultos" para tratar de "destruir al adversario". Finalmente, sobre si descarta que hubiera pago de comisiones desde el PSOE, dice que confía en la Justicia y "lo importante es que haya transparencia".

De este modo se ha referido a las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en busca de pruebas sobre adjudicaciones irregulares de obra pública.

En la misma línea, el portavoz en el Congreso, Patxi López, ha rechazado que le preocupen los registros en casa de Ábalos y una hipotética afectación a Cerdán aunque dice que quieren saber "la verdad".

Considera que se pasa demasiado tiempo hablando de asuntos basados en informes "que no tiene nadie" y por tanto pide al juez que lleva el caso "que investigue y llegue hasta el final" y en ese momento hablarán. Mientras tanto prefiere no pronunciarse porque no sabe si se trata de un rumor, un montaje o la verdad.